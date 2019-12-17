Варламов поддержал защитников башкирских шиханов

Блогер Илья Варламов опубликовал пост о горах в Ишимбайском и Стерлитамакском районах Башкирии. Он поддержал защитников шиханов и выступил против уничтожения Куштау.

«Если вы часто путешествуете по России и/или любите пиво, вы, скорее всего, слышали слово «шихан», — написал Варламов.

Свою публикацию блогер приурочил к флешмобу, прошедшему в воскресенье. В этот день экоактивисты и неравнодушные жители взяли шихан Куштау в кольцо. Около 500 человек около часа стояли по периметру горы, взявшись за руки.

Варламов вкратце описал ситуацию вокруг Куштау и напомнил, что за разработку горы выступил глава Башкирии Радий Хабиров, назвавший защищающих шихан «проплаченными журналистами и националистами».