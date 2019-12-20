СП: в Татарстане наименьшая доля проблемных недостроев, в Башкирии — наибольшая

Счетная палата РФ определила, что в России 71,3 тысячи объектов незавершенного строительства. Лидером по доле проблемных объектов является Башкортостан, а наименьшая доля таких зданий — в Татарстане.

Пресс-служба ведомства сообщает, что недострои можно разделить на три типа: часть из них возводится планово, а часть являются «брошенными» или «долгостроями». Последние два типа попали под определение проблемных.

В Татарстане доля проблемных объектов от общего количества недостроев составляет всего 1,3%. В то же время в Башкирии эта цифра достигает 43%.

На федеральном уровне наименьшая доля недостроенных объектов приходится на Росавтодор (8%), а наибольшая — на Минстрой РФ (86%).

«В условиях сложившейся культуры бюджетного планирования на всех уровнях власти, планово строящиеся объекты и «долгострой» могут плавно перейти в разряд «брошенных». А этого никак нельзя допустить, тем более в рамках реализации национальных проектов! Ведь строительство должно давать значительный положительный мультипликативный эффект для экономики страны», — приводится в сообщении комментарий аудитора Счетной палаты Светланы Орловой.