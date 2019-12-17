С оборонного завода в Башкирии пропали сотни тонн взрывчатки

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В Следственном управлении УМВД по Стерлитамаку (Башкирия) возбуждено уголовное дело по факту хищения у оборонного завода «Авангард» 276 тонн взрывчатых отходов.

Химические реактивы были получены предприятием в ходе утилизации снарядов по военному подряду, однако не были сданы Минобороны. Сообщается, что хищения совершались в период с ноября 2017 года до марта 2019 года, передают «Ведомости».

Минпромторг считает, что из похищенных химических реактивов могли производить промышленную взрывчатку для продажи. В производстве ведомство подозревает само предприятие — «Авангард» мог выполнять заказ сторонней фирмы.

Расследование уголовного дела продолжается.