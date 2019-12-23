Отступники Фемиды: ФСБ помешала адвокату заработать на смерти наркоманки

За три года в Татарстане осуждены 17 представителей адвокатуры

Фото: Ирина Плотникова (на фото Рустем Садыков)

В колонию-поселение отправил Вахитовский райсуд Казани адвоката и бывшего следователя СКР Рустема Садыкова. Он признался в афере на 250 тысяч рублей с имитацией взятки за освобождение от ответственности пяти сотрудников массажного салона. И в последнем слове просил суд прекратить его дело с назначением штрафа: «Я оступился один раз, и это стало уроком на свою жизнь». Как выяснило «Реальное время», с 2017 года в Татарстане за преступления осудили 16 адвокатов. До Нового года эта цифра может вырасти.

Для Абдрашитова просят 6,5 года, «амнистию» Садыкова отменили



В шаге от приговора — казанский адвокат Элик Абдрашитов. Его обвиняют в покушении на хищение 1,5 млн рублей. На этой неделе в Ново-Савиновском райсуде намечено выступление Абдрашитова последним словом. В прениях гособвинитель запросил для него 6,5 года колонии общего режима.

Напомним, по версии следствия, Абдрашитов по заданию татарстанского Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» проводил общественную экспертизу уголовного дела совладельца Казанского завода стальных дверей Руслана Мухитдинова и предложил потерпевшему по его делу помощь в посадке Мухитдинова. Сам обвиняемый адвокат, напомним, признает лишь факт нарушения адвокатской этики.

А вот по делу адвоката Рустема Садыкова суд уже вынес итоговое решение — в четверг, 19 декабря. В отличие от Абдрашитова, Садыков полностью признал вину в мошенничестве. Однако в его деле Фемиде пришлось разбираться дважды. Первый раз, в мае 2019-го, дело рассмотрели в особом порядке и прекратили за примирением обвиняемого с потерпевшим. Однако с этим не согласилась прокуратура района, а за ней и Верховный суд Татарстана. И в июле дело вернулось в Вахитовский районный суд на второй круг.

Позиция раскаявшегося адвоката не поменялась. Но в этот раз прокуратура не поддержала его ходатайство об особом порядке, и суд под председательством Артема Идрисова приступил к допросу свидетелей и исследованию доказательств.

В шаге от приговора — казанский адвокат Элик Абдрашитов. Его обвиняют в покушении на хищение 1,5 млн рублей

«Намекнул, что их могут привлечь за убийство, и предложил свои услуги»

Прошлой зимой в массажном салоне «Мёд» в Казани скончалась молодая сотрудница. На допросах ее коллеги вспоминали: сначала вела себя неадекватно, бросалась на людей, неестественно смеялась, потом прилегла и, казалось, уснула. Но сон этот напугал всех присутствующих — у девушки открылась рвота. Прибывшие на скорой медики помочь не смогли.

Эксперты установили — девушка задохнулась. Полиция стала выяснять детали, опрашивать, и Новохатский, один из работников «Мёда», решил проконсультироваться с адвокатом. Знакомый посоветовал Рустема Садыкова, бывшего следователя СКР, а тот, по версии обвинения, воспользовался ситуацией — нагнал страху на потенциального клиента и его коллег.

— Смерть Мухамутдиновой действительно наступила от удушья, но в связи с употреблением наркотического препарата. То есть к ее смерти никто из присутствовавших в салоне не был причастен. Преследуя корыстную цель, Садыков донес до этих граждан информацию по-своему. Намекнул, что их могут привлечь за убийство, и предложил свои услуги, — пояснял в прениях старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Степан Спиридонов.

По словам гособвинителя, после консультации с этим адвокатом клиент решился дать взятку за то, чтобы уголовного дела против Новохатского не было. Передать 250 тысяч рублей неустановленным правоохранителям брался сам консультант.

30 января 2019 года Новохатский принес нужную сумму в офис адвокатской коллегии в центре Казани, а еще привел с собой четырех сослуживцев — Садыков решил провести полученные средства через в кассу по договорам на 50 тысяч. Был уверен, что в этом случае претензий к нему не будет. Позже это послужило доказательством — передавать деньги дальше адвокат и не собирался.

31 января уже в Следкоме Садыков согласился вернуть полученные деньги. Оказалось, что Новохатский советовался не только с адвокатом, но и с отставником спецслужб, а потому заявил о происходящем в ФСБ. В итоге все дальнейшие действия фиксировались.

«Обидно, что человек, который постоянно держит в руках Уголовный кодекс, сам обманывает людей. Душа не лежит просить другую меру наказания», — объяснил Степан Спиридонов

Подсудимый: «Как кувалда по голове ударила»

На повторном суде гособвинитель просил отправить адвоката в колонию-поселение на 2 года. Хотя и отметил — дела по части 2 статьи 159 УК РФ нередко прекращаются с назначением штрафа или за примирением сторон. Но в данном прокуратура против. «Обидно, что человек, который постоянно держит в руках Уголовный кодекс, сам обманывает людей. Душа не лежит просить другую меру наказания», — объяснил Степан Спиридонов и попросил взять Садыкова под стражу после приговора, а еще назначить дополнительное наказание, чтобы тот 2 года после отсидки не мог заниматься адвокатской деятельностью.

32-летний подсудимый в прениях просил прекратить его дело с назначением штрафа, учесть возмещение ущерба, заглаживание вреда путем извинений перед потерпевшим, а также благотворительную помощь Дербышкинскому интернату и донорство крови.

— Да, мной была совершена ошибка. Я оступился один раз, упал и это осознал. Это сказалось на мне, на всей моей семье, и стало уроком на всю жизнь. Как кувалда по голове ударила, — объяснял Рустем Садыков. — Прошу суд не лишать меня свободы. Дать возможность исправиться. Я буду полезен обществу. Своей семье.

Адвокат подсудимого Ришат Гильманов, сам бывший прокурор, назвал позицию гособвинителя по наказанию излишне суровой, напомнил и о маленькой дочери своего клиента и попросил завершить процесс прекращением дела с назначением штрафа.

Председательствующий судья Артем Идрисов приговорил Садыкова к 1 году и 4 месяцам колонии-поселения с лишением права работать в адвокатуре еще 2 года. До вступления приговора в силу меру пресечения суд менять не стал.

Адвокат подсудимого Ришат Гильманов, сам бывший прокурор, назвал позицию гособвинителя по наказанию излишне суровой

17 осуждены, двое в бегах

Скандалы с задержанием адвокатов за аферы со «взятками под суд и силовиков» в Татарстане не редкость. Достаточно сказать, что двое профессиональных защитников были объявлены в международный розыск и уже найдены, по данным МВД РТ, у себя на родине — в Грузии. Тамази Кварацхелия заочно арестован казанским судом в качестве обвиняемого в мошенничестве на 175 тысяч долларов США, полученных, по версии СК, в апреле 2017-го под видом взятки полицейским за освобождение клиента.

За мошенничество заочно привлечен и бывший заведующий Высокогорского филиала Коллегии адвокатов РТ Гурами Горгиладзе, в свое время защищавший старшего помощника капитана затонувшего теплохода «Булгария». По версии силовиков, защитник похитил 150 тысяч рублей, обещая решение неких вопросов с судебными приставами.

Избежала уголовной ответственности, но лишилась статуса адвоката Юлия Халикова, показания которой способствовали возбуждению дел в отношении двух казанских судей — Эльмиры Зиганшиной и Марины Фирсовой.

По данным прокуратуры Татарстана, в 2018 году в Татарстане осудили шестерых адвокатов, в текущем году лишь одного. Цифры Следкома немного другие: в 2017-м — семь осужденных членов адвокатского корпуса, в 2018-м — пять, за девять месяцев 2019-го — три. Итого, по статистике следствия, выходит 15 человек за 3 года без учета еще двух приговоров за октябрь — декабрь.

При этом в СКР отмечают — в статистику попали преступления адвокатов по разным статьям Уголовного Кодекса, и лишь трое из них за три года получили приговор за коррупцию — в частности, за посредничество и дачу незаконных вознаграждений.

2 апреля 2019 года Советский суд Казани дал 3 года и 10 месяцев колонии общего режима со штрафом 70 тысяч рублей адвокату Айдару Файзетдинову — за хищение 550 тысяч рублей у гражданки США Натали Чайка. Фото Лейсан Набиевой

22 октября 2019 года Авиастроительный райсуд Казани приговорил к условному сроку 2 года адвоката Фандяса Хайруллина за дачу взятки 25 тысяч рублей должностному лицу военкомата — ради военного билета для сына и его «последующего продвижения по службе в судебной системе РФ».

2 апреля 2019 года Советский суд Казани дал 3 года и 10 месяцев колонии общего режима со штрафом 70 тысяч рублей адвокату Айдару Файзетдинову — за хищение 550 тысяч рублей у гражданки США Натали Чайка, сын которой стал подозреваемым в деле о наркотиках. Наказание второму фигуранту дела Рамилю Ахметову за посредничество взяточничеству — 4 года и 4 месяца колонии со штрафом 2,2 млн рублей — в апелляции снизили на год.

20 декабря 2018 года Советский райсуд Казани наказал 4 годами и 4 месяцами лишения свободы условно адвоката Шамиля Хаялетдинова — за покушение на посредничество взятке 300 тысяч рублей для следователя. Сам следователь полиции Марат Усманов получил 4 года колонии строгого режима за попытку получения этой взятки, которую пресекли сотрудники ФСБ.

2 августа 2018 года Елабужский горсуд вынес приговор — 3 года лишения свободы условно — адвокату Расиху Галимуллину, некогда возглавлявшему УВД Елабуги. Он признан виновным в покушении на хищение 6 млн рублей путем введения в заблуждения потерпевших о «намерении передачи денежных средств сотрудникам МВД». Задерживали адвоката и его подельников после получения первого транша в 3 млн.

Для справки: в Татарстане статус адвоката имеют 1 428 человек, из них 20 кандидатов и три доктора наук, два доцента и один профессор. Больше адвокатов в ПФО только в Башкирии (1 697 человек) и Самарской области (1 846), меньше всего конкуренция в Марий Эл (259).

В Адвокатской палате Татарстана комментировать проблему не стали. Фото yandex.ru

В Адвокатской палате Татарстана комментировать проблему не стали. В целом по России в 2011—2017 годах в суд направили 369 уголовных дел в отношении адвокатов (меньше 10% от общего количества дел в отношении спецсубъектов — следователей, прокуроров, судей, депутатов и адвокатов). Таковы данные аналитической справки для Совета Федеральной палаты адвокатов РФ, опубликованной в сентябре 2019 года адвокатом Борисом Золотухиным.

В предисловии к той справке вице-президент ФПА РФ Генри Резник призывает коллег к бдительности, сообщая, что в делах осужденных адвокатов доминирует 159-я статья УК (мошенничество), но «есть и невиновные, павшие жертвой провокации или собственной беспечности».