Операция «Дискредитация»: птенец гнезда Титова оказался аферистом?

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Казанского адвоката взяли после получения 1,5 млн рублей — за «нужную» экспертизу для центра по защите предпринимателей, полагает следствие

Фото: Инна Серова

Ресторан Sorry MAMA в Казани стал местом полицейской спецоперации — во вторник там задержали адвоката Элика Абдрашитова после получения им 1,5 млн рублей, утверждают источники «Реального времени». По версии силовиков, эти деньги адвокат — эксперт центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» — требовал от потерпевших по уголовному делу предпринимателей. За это он обещал экспертизу не в пользу обидчика-соучредителя и содействие в его посадке путем ненадлежащего исполнения обязанностей защитника. Сегодня Абдрашитова ждет суд по мере пресечения.

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Сегодня истекают 48 часов с момента задержания казанского адвоката Элика Абдрашитова сотрудниками экономической полиции 16 июля. В Следкоме по РТ усмотрели в его действиях состав покушения на мошенничество в особо крупном размере и подготовили ходатайство об аресте подозреваемого. Ожидается, что сегодня его рассмотрит Советский суд Казани.

За решетку доктора юридических наук Абдрашитова привела работа в качестве эксперта центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (далее — ЦОП). Сопредседателями организации выступают бизнес-омбудсмен Борис Титов, адвокат Анатолий Кучерена, президент организации «ОПОРА России» Александр Калинин. Задача ЦОП — защита предпринимателей от незаконного уголовного преследования, рейдерства и коррупции.

В марте 2019-го Элик Абдрашитов блеснул ключевым докладом о проблемной 159-й статье (мошенничество) в дискуссионном клубе татарстанского отделения центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», а в июне получил общественное задание — провести экспертизу по делу предпринимателя Руслана Мухитдинова, соучредителя ООО «Казанский завод стальных дверей» (КЗСД).

В июне Абдрашитов получил общественное задание — провести экспертизу по делу предпринимателя Руслана Мухитдинова, соучредителя ООО «Казанский завод стальных дверей» (КЗСД). Фото buldoors.ru

Спор за доли в Казанском заводе стальных дверей

По данным «Реального времени», в мае 2019-го Руслан Мухитдинов обратился с письмом к Тимуру Нагуманову, на тот момент уполномоченному по правам предпринимателей в РТ, и сообщил, что с подачи его партнеров по бизнесу он еще в 2018 году получил статус подозреваемого. По данным «Реального времени», МВД по РТ возбудило дело о покушении на хищение 16 процентов доли в уставном капитале предприятия с балансовой стоимостью под 200 млн рублей.

По версии следствия, увеличить свою долю с 4 до 20 процентов в КЗСД задним числом подозреваемый намеревался через арбитраж — просил признать недействительным решение общего собрания собственников предприятия 2012 года. Однако преступление не было завершено, поскольку суды истцу отказали.

Попавший в уголовное дело предприниматель в письме омбудсмену рассказывал свою версию событий, утверждая, что совладельцы компании Седовы выдавливают его с отцом из «дверного» бизнеса и через суд он лишь пытался восстановить справедливость. Расследование дела Мухитдинова пока не завершено.

Обещал защищать так, чтобы посадили по максимуму?

Независимую оценку аргументов обеих сторон по заявлению Мухитдинова поручили эксперту и адвокату Абдрашитову. По результатам в татарстанском отделении ЦОП должны были решить — кого поддерживать. Однако на данный момент поддержка нужна уже адвокату Абдрашитову.

В татарстанском отделении ЦОП должны были решить — кого поддерживать. Однако на данный момент поддержка нужна уже адвокату Абдрашитову. Фото Олега Тихонова

Источник «Реального времени» сообщает, якобы данный эксперт в общении с директором Казанского завода стальных дверей Романом Клычковым неоднократно заявлял о своих связях и возможности повлиять на ход уголовного дела Мухитдинова. А на одной из встреч будто бы прямо заявил — за 1,5 млн рублей общественная экспертиза будет не в пользу обвиняемого. За те же деньги защитник, по версии следствия, обещал вступить в дело на стороне Мухитдинова и защищать его так, чтобы тот получил самый жесткий приговор. То есть действовал вопреки кодексу адвокатской этики и всем моральным нормам, комментирует знакомый с делом представитель силового блока. Говорит, с таким цинизмом раньше не сталкивался.

Потерпевший Клычков заявил о поступившем требовании в полицию, и «эксперта» взяли в разработку с применением средств фиксации. Запечатлели даже попытку создать легенду получения средств — за день до их получения адвокат объявил в Сети о продаже старенькой иномарки, а на встречу в ресторане приехал с договором о ее продаже. Но говорят, сумму в договоре указал в несколько раз меньше той, что требовал.

С поличным адвоката взяли 16 июля днем в ресторане Sorry MAMA на проспекте Амирхана. Факт получения денег он признал, но заявил — никого обманывать не собирался, а планировал отработать полученный гонорар.

С поличным адвоката взяли 16 июля днем в ресторане Sorry MAMA на проспекте Амирхана. Фото vk.com

«Реальное время» обратилось к исполнительному директору филиала ЦОП в Татарстане Альфие Шарафутдиновой с вопросами по этой истории, включая такой — возьмется ли ЦОП защищать эксперта Элика Абдрашитова? Ответы пока не получены. По телефону круглосуточной «горячей линии» организации в Москве вчера после 20.00 никто не отозвался.

Недоступны вчера вечером оказались и два телефона адвокатского кабинета «Барристер» Абдрашитова Элика Евгеньевича.

