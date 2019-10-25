В Татарстане адвокат осужден за взятку для военкомата

Фото: "Реальное время"

Условным сроком в 2 года наказал Авиастроительный райсуд Казани 57-летнего адвоката Фандяса Хайруллина. 6 сентября его задержали сотрудники ФСБ после передачи 25 тысяч рублей в качестве взятки для сотрудника военкомата Татарстана.



В суде Хайруллин полностью признал вину в даче незаконного вознаграждения, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Следкома по РТ.

Согласно приговору, в августе этого года Хайруллин в суде Елабуги оспаривал решение призывной комиссии в части признания его сына не прошедшим военную службу по призыву без законных оснований. Частично иск Хайруллина был удовлетворен, но в силу решение не вступило.

Чтобы со стороны Военного комиссариата РТ не была подана апелляционная жалоба, адвокат обратился к одному из сотрудников Военкомата с предложением вознаграждения. Тот заявил о происходящем в ФСБ.