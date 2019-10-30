Подсудимый адвокат Абдрашитов: «Всю мою жизнь испортила одна ошибка»

Корпоративный спор на 200 млн рублей довел до суда эксперта по борьбе с коррупцией и его несостоявшегося клиента

Фото: Ирина Плотникова

В Вахитовский суд Казани направлено дело о покушении на аферу в 200 млн рублей с переделом долей в компании «Казанский завод стальных дверей». В преступлении обвиняют совладельца завода Руслана Мухитдинова — клиента Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Правовая экспертиза по его делу обернулась задержанием эксперта-адвоката Элика Абдрашитова — сейчас его судят за покушение на хищение 1,5 млн рублей. Вину и Мухитдинов, и Абдрашитов не признают. Первый на свободе, второго вчера вернули в СИЗО.

Домашние каникулы Абдрашитова и Хидиятова



«Заселили в «хату», что от «Севастопольских» осталась», — делился со своим защитником Станиславом Батыршиным на старте процесса подсудимый адвокат Элик Абдрашитов. «Джакузи нет?» — шутил тот. «И телевизора нет», — отвечал обитатель казанского СИЗО-2.

Буквально через полчаса после этого диалога Ново-Савиновский райсуд Казани заменил реальный арест Абдрашитова домашним, и уже на следующее заседание он пришел в костюме и в сопровождении сотрудника ФСИН.

Вчера к 8.30 в том же костюме обвиняемый адвокат прибыл на заседание апелляционной инстанции Верховного суда Татарстана, поскольку прокуратура района посчитала незаконным решение судьи Дмитрия Григорьева смягчить меру пресечения.

На 9 утра Ново-Савиновский суд ранее назначил следующее заседание по делу Абдрашитова. Однако судья и гособвинитель, а также прибывшие из Саратова представитель потерпевшего и главный свидетель обвинения прождали подсудимого более четырех часов. Поскольку из Верховного суда его увезли в СИЗО, удовлетворив представление прокуратуры. Таким образом, домашние каникулы Абдрашитова не превысили двух недель.

Стоит отметить — неделей раньше в апелляции рассматривался схожий вопрос: Ново-Савиновская прокуратура требовала СИЗО для экс-начальника Управления образования Казани Ильнара Хидиятова, сам ВИП-чиновник на заседании Верховного суда РТ не появился, но был оставлен под домашним арестом.

Разница между Абдрашитовым и Хидиятовым еще и в том, что первому вменяют незаконченное преступление — покушение на мошенничество в особо крупном размере на 1,5 млн рублей, а второму — получение той же суммы в качестве взяток.

Из Верховного суда его увезли в СИЗО, удовлетворив представление прокуратуры

Как адвокат-эксперт ЦОПа машину продавал

«Пытался договориться о встрече с бизнес-омбудсменом РТ — отправили в Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», на встречу с исполнительным директором ЦОП Альфией Шарафутдиновой и адвокатом-экспертом ЦОП Эликом Евгеньевичем [Абдрашитовым]», — свидетельствовал на заседании суда Роман Клочков, директор ООО «Казанский завод стальных дверей» (КЗСД). Эта организация признана потерпевшей в деле адвоката.

Со слов Клочкова, из сообщений СМИ он узнал, что совладелец КЗСД Руслан Мухитдинов обратился за помощью от уголовного преследования и обвинил компаньонов в рейдерском захвате бизнеса. Для обвиненных компаньонов было важно довести свою позицию до общественников, работающих под крылом бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова. Тем более что в казанском ЦОПе взялись провести общественную экспертизу по уголовному делу Мухитдинова (о нем чуть позже) и поручили ее адвокату Абдрашитову. По предложению последнего, встреча в ЦОПе 26 июня 2019 года продолжилась уже без Шарафутдиновой в ресторане.

— Когда вышли из заведения, Элик Евгеньевич предложил свои услуги и содействие в оказании помощи при написании [экспертного] заключения по делу. С его стороны были слова «готов помочь в рамках уголовного дела максимально засадить заявителя», то есть Мухитдинова, — сообщил суду Роман Клочков. — Сказал, что реакция на заключение будет серьезная, полномочия у ЦОПа большие, и если выяснится, что КЗСД лишает Мухитдинова доли в уставном капитале, то могут возбудить уже другое уголовное дело.

Эту информацию о недвусмысленном предупреждении и обещании помощи подтвердил и второй участник той встречи — представитель основного собственника КЗСД Алексей Баранов: «Он нам сказал, что с Русланом у них уже есть договор на восьмизначную сумму, что он будет его адвокатом в уголовном деле... И будет осуществлять защиту таким образом, что Мухитдинов крепко попадет».

На вопросы гособвинителя Гузель Низамовой: «Вы собирались покупать автомобиль Абдрашитова?» — Клочков и Баранов отвечали отрицательно

По данным «Реального времени», в деле Абдрашитова есть аудиозапись, подтверждающая факт грубейшего нарушения адвокатской этики. Однако судят его не за это.

По словам Клочкова, после первой встречи он получил указание от владельцев завода — выяснить, что за услуги предлагает эксперт и как их оценивает. «1 июля в кафе «Вена» ТРК «Корстон» Эликом Евгеньевичем была озвучена сумма — полтора миллиона рублей, часть этой суммы составляли средства от продажи его автомобиля — это был его способ как бы сделать эту сделку законной», — продолжает рассказ директор завода стальных дверей, уточняя — в 1,5 млн эксперт оценил положительное для участников КЗСД (кроме Мухитдинова) заключение.

На вопросы гособвинителя Гузель Низамовой: «Вы собирались покупать автомобиль Абдрашитова?» — Клочков и Баранов отвечали отрицательно. Hyundai Santa Fe 2008 года выпуска ни компании, ни ее владельцам не требовался.

— Почему, не будучи заинтересованными в покупке авто, вы не выразили однозначного нежелания покупать его? — атаковал свидетеля подсудимый адвокат.

— Я говорил — зачем такие сложности? Но вы же мне ответили: «Таковы реалии Татарстана. Необходимо, чтобы был формальный повод для получения денег, — парировал Баранов. — Вы сильно превозносили статус института уполномоченного по защите прав предпринимателей и статус себя как эксперта, говорили, что являетесь бывшим сотрудником правоохранительных органов (преподавал в Казанском юридическом институте, — прим. ред.) и обладаете связями и опытом работы.

После «Вены» был «Старый амбар», где встреча проходила 9 июля уже под контролем оперативников УВД Казани, а через неделю из ресторана Sorry MAMA Элика Абдрашитова увезли прямо на допрос в Следственный комитет — после получения 1,5 млн рублей и подписания мнимого, по версии обвинения, договора купли-продажи машины за 500 тыс. рублей. Незадолго до этого Абдрашитов направил на электронный адрес КЗСД проект своего положительного заключения.

По мнению защитника подсудимого Станислава Батыршина, должного внимания в ЦОПе это сообщение не вызвало, и адвокат пошел на сделку, но никого при этом не обманывал

Обвиняемый: «Меня соблазняли денежными суммами»

«Вину не признаю. Я мошенничество не совершал», — заявлял на старте процесса обвиняемый Элик Абдрашитов. Впрочем, он же признавался суду: «Всю мою жизнь испортила одна ошибка, получается, что она одна полностью перечеркивает все, чем я жил...»

В перерыве заседания подсудимый пояснил журналисту «Реального времени», о какой ошибке речь: «Меня в ходе трех встреч соблазняли денежными суммами. На третью пришли с записывающим устройством, и на третью я соблазнился». Подтверждением соблазна Абдрашитов считает свое СМС от 26 июня в адрес представителя ЦОП вскоре после первой встречи с Клочковым и Барановым, в котором якобы сообщалось, что «мутные» представители «деньги предлагают». По мнению защитника подсудимого Станислава Батыршина, должного внимания в ЦОПе это сообщение не вызвало, и адвокат пошел на сделку, но никого при этом не обманывал.

Роман Клочков прокомментировал суду слова подсудимого про СМС категорично: «Абсолютно неверная информация, никаких денег мы не предлагали».

На прошлом заседании Абдрашитов и Батыршин просили суд перевести процесс в закрытый режим (чтобы не допустить разглашения адвокатской тайны), вернуть дело прокурору (неверно установлен потерпевший), исключить из доказательств флешкарту, мобильник и документы, изъятые из адвокатского портфеля, а также вызвать в суд всех понятых, что принимали участие в следственных действиях.

«При изучении материалов дела мы не смогли их идентифицировать — ФИО не читаются. На взгляд защиты, подписи поставлены разными людьми и, возможно, в разное время. Я показывал экспертам, говорят — расписывались разные люди», — пояснил последнее ходатайство защитник.

Закрывать процесс и возвращать дело суд отказался, рассмотрение остальных ходатайств отложил, поскольку данные доказательства пока не исследовались.

Роман Клочков прокомментировал суду слова подсудимого про СМС категорично: «Абсолютно неверная информация, никаких денег мы не предлагали»

Тем временем адвокат Абдрашитов заявил о пропаже из материалов своего уголовного дела доказательства его невиновности — подписанного двумя сторонами договора купли-продажи автомобиля (оцененного в 400 тыс. рублей) за 1,5 млн рублей. Со слов подсудимого, этот документ был изъят на месте его задержания, однако сейчас в уголовном деле отсутствует.

Вчера на заседании суда подсудимый и его защитник атаковали вопросами саратовских гостей. Часть вопросов свелась к выяснению того, на каком основании Клочков участвовал в оперативных мероприятиях уже 9 июля, если заявление в полиции он лично написал лишь через шесть дней? Не исключено, что в будущем защита поставит вопрос о признании результатов ОРМ до заявления недопустимыми доказательствами.

В процессе выяснилось — еще до Клочкова на Абдрашитова заявил владелец контрольного пакета КЗСД Игорь Седов, он же основной собственник саратовского ООО «ТОРЭКС». Согласно открытым источникам, выручка «ТОРЭКСа» в 2017-м году составила 3,2 млрд рублей, прибыль — 154 миллиона. Заявление от имени Седова оставил в УВД его представитель, юрист Алексей Баранов.

Также защиту интересовало, называл ли Седов приемлемую сумму для договоренности с экспертом ЦОП? Ответ был отрицательный. «Оперативники дали конкретные указания, что возражения о покупке машины не должны подниматься?» — «Нет, указаний, чтобы всячески уходить от разговора, не было. Указания были, чтобы скрыть записывающее устройство».

— Вы сказали, что подписали договор купли-продажи авто, не желая этого. Зачем? — продолжили выяснение адвокаты.

— Если бы не подписал — можно было сорвать оперативное мероприятие. Я сначала один экземпляр подписал, оставалось еще два или три, а затем передал деньги, — отвечал Баранов.

Председательствующий судья Дмитрий Григорьев попросил директора КЗСД обосновать, в чем именно заключался обман со стороны подсудимого и могло ли положительное или отрицательное заключение по обращению Мухитдинова повлечь негативные последствия? Тут и выяснилось, что представитель потерпевшего не до конца осведомлен о силе общественной экспертизы, но уверен — не заверенное подписями и печатями заключение было способом выманить деньги у предприятия.

20 октября прокуратура Казани утвердила окончательное обвинение Мухитдинову — в покушении на хищение доли 16% в уставном капитале КЗСД путем обращения в Арбитражный суд Татарстана

Мухитдинов об эксперте: «Решил продать меня моим конкурентам»

Уже после скандала с экспертом казанского подразделения ЦОП в Москве провели свою экспертизу по делу Руслана Мухитдинова и 2 октября обнародовали решение — применить все полномочия общественной организации для защиты прав этого совладельца «Казанского завода стальных дверей».

А 20 октября прокуратура Казани утвердила окончательное обвинение Мухитдинову — в покушении на хищение доли 16% в уставном капитале КЗСД путем обращения в Арбитражный суд Татарстана.

По версии следователей УВД Казани, еще в 2012 году решением общего собрания учредителей доли учредителей были перераспределены, вследствие чего Игорь Седов стал собственником 80%, а доля Руслана Мухитдинова сократилась с 20 до 4%. В суде Мухитдинов настаивал — в том заседании не участвовал, протокол не подписывал, его подпись там — подделка. В удовлетворении требований истца суд отказал. А позже он сам стал фигурантом уголовного дела. Долю, на которую претендовал Мухитдинов, силовики оценили в сумму под 200 млн рублей.

24 октября уголовное дело совладельца завода стальных дверей поступило в Вахитовский суд Казани, а на следующий день было передано на рассмотрение зампреду по уголовным делам Артему Идрисову.

Отметим, что в августе Вахитовский суд по ходатайству следователя полиции Айрата Гиниятуллина устанавливал обвиняемому предельный срок для ознакомления с материалами дела. Тогда в разговоре с «Реальным временем» Руслан Мухитдинов предельно четко обозначил свое отношение к обвинению:

— Я уверен — дело заказное. Наши бывшие компаньоны просто не хотят выплачивать деньги, причитающиеся моей семье. И единственный способ — прямой оговор и фальсификация. Мы много раз просили г-на следователя изъять из арбитражного дела документы, которые бы подтвердили мою невиновность. Но их не изъяли, и в итоге оригиналы документов в арбитраже пропали...

Обвиняемый в покушении на хищение имущества в 200 млн Руслан Мухитдинов находится под подпиской о невыезде

Впрочем, согласно вступившему в силу решению АС РТ от 14 марта 2017 года, судебная экспертиза установила — подписи от имени Мухитдинова на протоколах общего собрания 2012 года выполнены им самим. Основанием для отказа в иске стал пропуск срока давности.

Заметим, обвиняемый в покушении на хищение имущества в 200 млн Руслан Мухитдинов находится под подпиской о невыезде. В отличие от обвиняемого в покушении на хищение 1,5 млн рублей Элика Абдрашитова. В разговоре с «РВ» совладелец КЗСД рассказал: видел этого адвоката один раз, и в тот раз Абдрашитов предлагал свои услуги. Более того, Мухитдинов и его саратовский защитник были склонны согласиться с предложением.

«Но мы никогда ему не говорили, что будет защищать только при положительном заключении по моему делу. Нам от него нужна была исключительно честность и объективность... А господин Абдрашитов решил заработать и откровенно продать меня моим конкурентам», — комментирует ситуацию подсудимый участник корпоративного спора.

Дата первого заседания по делу Руслана Мухитдинова пока не назначена. Суд над Эликом Абдрашитовым продолжится 1 ноября.