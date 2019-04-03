Советский суд «раздал» сроки и штрафы по делу о взятке сына гражданки США

Организатор «взяточного процесса» Файзетдинов получил меньший срок, чем посредник Ахметов, которого к тому же обязали оплатить четырехкратный размер взятки

Фото: Лейсан Набиева

Советский районный суд вынес наказание фигурантам уголовного дела о взятке в 550 тыс. рублей. Адвокат с 13-летним стажем Айдар Файзетдинов пообещал гражданке США Натали Чайке, что добьется с помощью своих связей в правоохранительных органах более мягкого наказания для обвинявшегося в сбыте наркотиков ее сына Владимира Шрейнера. «Вознаграждение» Чайка передала Файзетдинову через его знакомого Рамиля Ахметова. Деньги защитник оставлял у себя, а Шрейнер получил 6,5 года колонии вместо обещанных Файзетдиновым трех, на которые рассчитывали родственники Шрейнера. Подробности — в материале «Реального времени».

Как взятка не помогла

40-летнего юриста Айдара Файзетдинова и 38-летнего Рамиля Ахметова, бывшего работника прокуратуры, задержали в марте прошлого года. Тогда им предъявили обвинения по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). В ходе следствия Файзетдинову переквалифицировали статью на более легкую (мошенничество), чего сам юрист, несмотря на обещания родственникам, не сделал для Шрейнера.

Как ранее писало «Реальное время», Шрейнер, подрабатывавший таксистом, был задержан за рулем по подозрению в наркотическом опьянении. Во время обыска в машине нашли шприц, а в его кармане — сверток с 22 пакетиками со смесью производной N-метилэфедрона общей массой 10 г. В его отношении завели уголовное дело за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Следствие установило, что в октябре 2015 года к Файзетдинову обратилась сестра Шрейнера — его ей посоветовал коллега Рамиль Ахметов. По версии следователей, помимо 25 тыс. рублей, о которых договорились стороны в качестве оплаты услуг адвоката, Файзетдинов решил обогатиться за счет матери Шрейнера, живущей в США (Натали Чайка эмигрировала из Узбекистана более 10 лет назад, в 2015 стала гражданкой США, ее дети остались в России).

К финальному заседанию в Советском районном суде Файзетдинов обвинялся по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а Ахметов по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Фото Олега Тихонова



Уже через месяц юрист сообщил сестре подсудимого о своих обширных связях в правоохранительных органах, которые могли бы за вознаграждение помочь переквалифицировать статью на менее тяжкую, — однако все деньги оставлял себе.

Посредником при передаче денег Файзетдинов сделал Ахметова. Тот в ходе следствия сначала не признавал вину, но потом признал, что получил от матери Шрейнера 550 тыс. и передал Файзетдинову по его просьбе. Файзетдинов отрицал причастность к взятке.

Первый «транш» в 300 тыс. Ахметов, как сообщали в Следкоме по РТ, получил в январе 2016-го, недостающую сумму ему передали в марте. Так как эти деньги нисколько не изменили ситуацию Шрейнера, его родственники обратились в правоохранительные органы.

31-летний Шрейнер на данный момент более трех лет отбывает наказание.

К финальному заседанию в Советском районном суде Файзетдинов обвинялся по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а Ахметов по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Последнее слово

«Ваша честь, я очень сильно раскаиваюсь в данном преступлении и прошу отнестись ко мне снисходительно, вынести приговор, если это возможно, без реального лишения свободы», — обратился к суду Ахметов перед вынесением приговора. «Также еще раз хочу извиниться перед потерпевшими. Простите, что я вас втянул в это и столько времени отнял», — говорил он, повернувшись к Чайке и ее дочери, пришедшим на заседание.

Судья Расим Шакирьянов в приговоре обязал Файзетдинова вернуть потерпевшей Натали Чайке 550 тыс. рублей. Так как данных о тяжелом материальном положении семьи нет, как и сведений, что он принимает какое-то участие в воспитании и содержании троих своих детей, самый младший из которых 2016 года рождения, наказание он получил в виде реального лишения свободы в колонии общего режима на срок 3 года 10 месяцев со штрафом 70 тыс. рублей.

«Ваша честь, я очень сильно раскаиваюсь в данном преступлении и прошу отнестись ко мне снисходительно, вынести приговор, если это возможно, без реального лишения свободы», — обратился к суду Ахметов перед вынесением приговора. Фото Лейсан Набиевой

Ахметов получил больший срок — 4 года 4 месяца со штрафом в размере четырехкратного размера взятки — 2,2 млн рублей. В счет возмещения штрафа пойдет автомобиль Ахметова Volkswagen Polo. «Оснований для применения дополнительного наказания Ахметову в виде запрета занимать определенные должности не имеется, так как преступление не связано с занимаемыми им должностями», — уточнил судья в приговоре.

Как пояснил «Реальному времени» представитель гособвинения Руслан Давлетшин, в процессе рассмотрения дела Файзетдинову запрашивался срок 5 лет 9 месяцев, Ахметову — 6 лет 6 месяцев.

После вынесения приговора Чайка сокрушалась: «А справедливый суд может быть?» В разговоре с корреспондентом «Реального времени» она отметила, что считает приговор несправедливым, так как Файзетдинов «это преступление придумал и вовлек Ахметова». Кроме того, по ее мнению, адвокат не исполнял своих обязанностей должным образом, а именно — «ничего не делал».

— Он нам говорил, что моему сыну грозит 20 лет. 3 месяца я добивалась, чтобы были истребованы видеозаписи с патрульной машины ДПС, потому что они подтверждают, что у сына был в машине пассажир. И Файзетдинов говорит, что он подал это ходатайство, а следователь отказал. Следователь действительно отказал, но сразу — а Файзетдинов говорил, что месяц надо ждать, а потом говорил, что обжалует этот отказ в прокуратуре, в суде, но все опять отказывают ему», — говорит собеседница, поясняя, как она была вовлечена в историю со взяткой.

За то, что Натали Чайка дала взятку, по ее словам, наказания для нее не последовало: «Я не сразу дала взятку, как сына арестовали. А когда вам говорят, что 20 лет дадут сыну — вы не дадите? Когда говорят, что в России все коррумпировано, что он подает ходатайства, а следователь отказывает, суд отказывает…» — поясняет она.

После вынесения приговора Чайка сокрушалась: «А справедливый суд может быть?» Фото evening-kazan.ru

Ахметов, по мнению Чайки, должен был получить меньшее наказание: «Он просто взял деньги, пожалев моего сына. Он не хотел, говорил: давайте вы сами между собой». По ее словам, Файзетдинов настаивал на посредничестве Ахметова: «Я занятой человек, у меня нет времени, Ахметову передайте, он привезет. Мы на Ахметова тогда молились: передай, пожалуйста… А теперь ему из его сострадания дают 4 года с лишним? Было бы справедливо, если бы Файзетдинову дали 10 лет за подстрекательство к даче взятки — взятка же откуда-то возникла?»

Ранее «Реальное время» сообщало о подобной ситуации с адвокатом-посредником. Казанского адвоката Тамази Кварацхелию подозревают в получении 175 тыс. долларов США для последующей передачи сотрудникам полиции за принятие решения о непривлечении мужчины к уголовной ответственности. В производстве находится уголовное дело в отношении Гурами Горгиладзе, который под предлогом передачи должностным лицам взятки получил крупные суммы от знакомых, но предпочел оставить деньги себе, говорится на сайте СК по РТ.