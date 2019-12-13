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Путин заявил о готовности обсудить создание еще одного инженерного вуза в Набережных Челнах

20:31, 13.12.2019
Путин заявил о готовности обсудить создание еще одного инженерного вуза в Набережных Челнах
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить создание еще одного инженерного вуза в Набережных Челнах с руководством Татарстана, но считает, что и действующие вузы региона работают хорошо.

«У вас инженерных [вузов], по-моему, есть два филиала — Казанский федеральный университет и институт исследовательский (КАИ) имени Туполева. И то, и другое — очень хорошие учебные заведения. Они оба, по-моему, сотрудничают с КАМАЗом, причем сотрудничают хорошо. В принципе, если вы считаете, что чего-то недостаточно, готов поговорить с руководством республики и с соответствующими нашими ведомствами еще раз проанализировать. Но это [КАИ и КФУ] очень хорошие учебные заведения», — цитирует его «Интерфакс».

Как пишет ТАСС, Путин на встрече с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым и гендиректором КАМАЗа Сергеем Когогиным пообещал помочь в развитии материальной базы готовящего специалистов для компании филиала Казанского федерального университета в Набережных Челнах.

ОбществоВласть Татарстан
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