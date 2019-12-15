Башкирская неделя: послание Хабирова, миллиардные нарушения в издательстве и стихи Шнура об Уфе

Ключевые события уходящей недели в Башкортостане

На уходящей неделе глава Башкирии Радий Хабиров выступил с ежегодным посланием парламенту. В нем он подвел итоги уходящего года и рассказал о целях на ближайшее будущее. Тем временем, аудиторы нашли нарушения на 0,9 млрд рублей в издательском доме «Республика Башкортостан», Сергей Шнуров написал стихи об Уфе, «Гранель» возвращается в Башкирию, а мэрия столицы региона провела «закрытые» общественные слушания. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Послание Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров выступил с ежегодным посланием Государственному Собранию — Курултаю республики. В нем он рассказал о достижениях года и проблемах, с которыми пришлось столкнуться новой команде руководства региона.

Хабиров рассказал об успехах в Сибае, не упомянув, правда, о том, что карьер продолжает тлеть и отравлять воздух в городе. Упомянул он и о намерении создать вторую особую экономическую зону (ОЭЗ) в республике. «Башлык» твердо заявил о разработке Куштау, назвав экоактивистов «подкупными журналистами и националистами».

Кроме того, Хабиров анонсировал запуск в Башкирии полилингвальных гимназий, филиала «Сириуса» и Евразийского федерального университета.



Нарушения на миллиард

Контрольно-счетная палата РБ нашла нарушения в деятельности издательского дома «Республика Башкортостан» на сумму 0,92 млрд рублей. Более трети этих денег отнесены к некорректности бухгалтерской отчетности.

Однако в издательстве заявили, что достоверность бухучета подтверждается ежегодно, прибыль есть, налоги платятся и что сначала необходимо получить всю документацию аудиторов, после чего последует ответ по существу.

Стихотворение Шнурова об Уфе

Скандально известный музыкант не использовал в тексте ни одного нецензурного слова. Фото gtrk.tv

Завершая свой прощальный тур, группа «Ленинград» побывала в Уфе. Ее лидер Сергей Шнуров написал стихотворение о столице Башкирии, выложив его в Instagram. Любопытно, что скандально известный музыкант не использовал в тексте ни одного нецензурного слова. Ключевыми в произведении можно считать строки: «Нет прекраснее Уфы,/ Если не был ты в Париже».



Борьба со снюсами

Госсобрание — Курултай РБ намерено запретить снюсы и другие никотинсодержащие товары. Законопроект республиканский парламент разрабатывает совместно с прокуратурой. Чиновники видят в этих товарах серьезную угрозу здоровью молодежи. Особенно актуальной эта проблема стала после попадания школьника в реанимацию в Стерлитамаке.



Хабиров поддержал инициативу и дал владельцам магазинов 24 часа на то, чтобы убрать снюсы и подобные им смеси с прилавков.



«Уфа» за пиво и новый стадион

Председатель совета директоров АО «Башинформ», глава попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов высказался за возвращение пива на стадионы. Он заявил, что «страна развивается и люди становятся более культурными».



Ростислав Мурзагулов, как глава попечительского совета футбольного клуба «Уфа», высказался за возвращение пива на стадионы. Фото proufu.ru

Тем временем, гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов раскрыл подробности разработки проекта строительстве нового стадиона в столице РБ. По словам Газизова, объект планируется возвести до 2024 года. Он будет рассчитан на 20 тысяч зрителей.



Суд оправдал Филиппова

Октябрьский райсуд Уфы признал бывшего заместителя сити-менеджера Уфы Александра Филиппова невиновным. Обвинения сняты и с его подчиненного, экс-начальника управления капстроительства мэрии Марата Гареева.

Чиновники обвинялись в превышении должностных полномочий при выполнении программы расселения ветхого жилья. Следствие утверждало, что Филиппов и Гареев включили в федеральную программу дома, которые должен был расселять девелопер. Ущерб казне оценивался в 1,6 млрд рублей.

Суд решил, что следствие и гособвинение не смогли доказать сговор чиновников и их участие в самом процессе включения домов в программу.

Напомним, что при расследовании этого дела вскрылись подробности о взятках уфимскому прокурору, переросшие в дело о коррупции в надзорном ведомстве в республике.

Также на этой неделе Верховный суд Башкирии подтвердил невиновность застройщика — предпринимателя Андрея Носкова. Основатель группы ПСК-6 обвинялся в мошенничестве и причинении имущественного вреда администрации Уфы по тому же делу о расселении ветхого жилья.

Верховный суд Башкирии подтвердил невиновность Андрея Носкова. Фото gtrk.tv

Самый спортивный регион, общественные слушания и возвращение компании «Гранель»

Башкирию признали лучшим регионом России по развитию спорта — Радий Хабиров получил в Москве Национальную спортивную премию.

Начальника отдела регистрации ГИБДД Уфы обвинили в получении взятки. Знакомый якобы передал полицейскому наушники ценой 15 тысяч рублей за регистрацию нескольких машин без присутствия их владельцев.

Горсовет Уфы провел публичные слушания по проекту бюджета города на 2020—2022 годы. При этом пускали на слушания не всех — в здание мэрии не смогли попасть общественники и журналисты.

На трассах Башкирии возобновили работу 59 камер. За три дня они выписали более 3 тысяч штрафов.

Основанная первым вице-премьером РБ Андреем Назаровым стройкомпания «Гранель» возвращается в Башкирию. Она планирует построить новый комплекс на территории уфимского санатория «Зеленая роща». Размер инвестиций эксперты оценивают в 15 млрд рублей, а чистую прибыль — до 10 млрд рублей.