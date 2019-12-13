Правительство Башкирии намерено ужесточить продажу снюсов

Государственное Собрание Башкирии совместно с прокуратурой прорабатывает возможность введения ограничений по продаже бестабачных никотиносодержащих сосательных и жевательных смесей на территории республики.

«Не успели мы побороть вейпы, как в подростковой среде возникло и быстро распространилось новое модное увлечение — употребление так называемых снюсов — жевательных никотинсодержащих изделий, которые свободно продаются, наносят значительный вред здоровью детей, не раз становились причиной попадания несовершеннолетних в реанимацию», — подчеркнул председатель правительства Башкирии Константин Толкачев.

Помимо этого, он поддержал инициативу Госдумы в части запрета продажи электронных сигарет, вейпов и кальянов несовершеннолетним. «Это рациональное решение, которое следовало бы принять уже давно. Надеюсь, инициатива в скором времени обретет статус федерального закона», — отметил спикер госсобрания РБ.

Толкачев напомнил, что в Башкирии данный запрет был принят в сентября этого года. По его мнению, использование вейпов приобщает детей к привычке курения, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе госсобрания республики.

Напомним, власти Татарстана предложили штрафовать за реализацию никотиносодержащих изделий. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».