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Сергей Шнуров посвятил Уфе стихотворение

15:46, 10.12.2019
Сергей Шнуров посвятил Уфе стихотворение
Фото: realnoevremya.ru

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил Уфе стихотворение.

«С новой напишу строфы.
Я давно всем говорил же, —
Нет прекраснее Уфы,
Если не был ты в Париже.
Если, друг мой, ты был там,
В скептицизм впадать нам рано.
Что Париж? Уфа крута,
Даже в плане ресторанов!»

Напомним, накануне «Ленинград» завершил свое заключительное турне по городам в Уфе. В столице Башкирии концерт прошел 9 декабря.

Ранее Сергея Шнурова и рэпера Noize MC оштрафовали за мат на концерте в Москве.

ОбществоКультура Башкортостан
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