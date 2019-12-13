Глава «Уфы»: «Наш клуб поддерживает возвращение пива на стадионы»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что уфимский клуб поддерживает идею возвращения пива на российские стадионы.

— По итогам прошлого года «Уфа» стала самым прибыльным клубом лиги, заработав более 40 процентов своего бюджета. Что важнее — экономика или игра?

— Ну пусть в этом году будет не 40%, а только 25%. Ну и что, это все равно больше, чем у всех остальных команд. Стабильность должна быть. Зрители вернулись на стадион, они в мороз пришли на окраину города, на не самый современный стадион, чтобы поболеть за свою команду. Они имеют право не видеть, как мы раз за разом проигрываем аутсайдерам на своем поле.

— Как скажется на посещаемости возвращение на стадионы продаж пива?

— Положительно скажется. Мы поддерживаем это решение. На чемпионате мира по футболу свободно продавали пиво, я посетил с десяток матчей и нигде не видел пьяных людей. Страна развивается, люди становятся более культурными, — сказал Мурзагулов.