В Уфе до 2024 года построят крытый футбольный стадион вместимостью до 20 тысяч

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о планах строительства в столице Башкортостана нового футбольного стадиона.

— Как с новым стадионом обстоят дела? Конкретика какая-нибудь есть?

— До 2024 года стадион должен быть построен. Он будет крытым, вместимостью до 20 тысяч. Я уверен, это будет огромный прорыв.

— Уверены, что такой вместимости хватит?

— Этого достаточно. Когда начинали развиваться, мы сразу понимали, что в республике, где исторически насажен хоккей, переманивать болельщиков будет сложно. Поэтому решили публику выращивать, основной упор сразу был сделан на детей. На сегодняшний наш стадион по большей части заполняется детьми с родителями.

Мы, кстати, из-за этого очень сильно страдаем, когда матчи приходятся на плохую погоду. Никто из взрослых не хочет, чтобы их чада заболели, и не отпускают на стадион. Но это сейчас так, а эти детишки подрастут и будут заполнять наш стадион всегда. Тем более если появится свой современный крытый стадион, — сказал Газизов.

Отметим, что ранее глава Башкортостана Радий Хабиров включил постройку стадиона в стратегию развития региона.