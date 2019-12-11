В издательстве «Республика Башкортостан» не смогли внятно объяснить нарушения почти на 1 млрд рублей

Аудиторы из Контрольно-счетной палаты РБ нашли нарушения в деятельности издательского дома «Республика Башкортостан» на 0,92 млрд рублей. В издательстве заявили, что каждый год подтверждают достоверность бухучета.

По данным РБК, наибольшая доля нарушений пришлась как раз на некорректные данные бухгалтерской отчетности — 393,2 млн рублей. Нарушения при госзакупках составили 298,68 млн рублей. Неэффективные расходы ревизоры оценили в 12 млн рублей.

«ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан» — прибыльное предприятие. Оно исправно платит все налоги и производит отчисления — ежегодно порядка 260 млн рублей», — приводит издание ответ директора предприятия Венеры Хакимовой.

Однако пояснений по пунктам издательство не предоставляет. Отмечается, что более подробный комментарий может быть предоставлен после получения полной документации по проверке.

Напомним, что издательский дом «Республика Башкортостан» находился на грани банкротства. Предприятие было решено спасать после возвращения в республику Радия Хабирова.