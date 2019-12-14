Глава Башкирии о снюсах: «Даю 24 часа на то, чтобы убрать эту дрянь с прилавков»

Фото: @radiyhabirov

Радий Хабиров поручил убрать с прилавков магазинов сюсы — никотиновые смеси. Поводом стало отравление 11-летнего ребенка в Стерлитамаке, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.

“Снюс — это пакетики с измельченным табаком, которые продавались для заядлых курильщиков. С 2015 года их запретили. Но на рынок высыпали его аналоги уже в виде конфет с жидким никотином, они продаются свободно. Содержание никотина в них больше, чем в табаке, для детского организма это очень опасно. [...] Пока закон не вступил в силу — давайте думать, какими другими эффективными способами уберечь наших детей. Владельцам магазинов даю 24 часа на то, чтобы убрать эту дрянь с прилавков. Кто не поймет — поговорим по-другому”, - написал на своей странице Вконтакте Хабиров.

Также глава Башкирии добавил , что Госдума РФ в ближайшее время примет поправки о запрещении аналогов никотиносодержащих смесей.

Ранее сообщалось, что Следом Башкирии проводит проверку по факту отравления 11-летнего ребенка никотиновой смесью. Ребенка угостил «конфеткой» одноклассник.