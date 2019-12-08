Автонеделя: ОСАГО не подорожает, такси нельзя «ночевать» во дворах, а Hyundai обновит Solaris

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

Запрет на летние колеса и маркировка шин

Наступление декабря принесло водителям довольно заметные изменения. С 1-го числа, в частности, согласно регламенту таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», все автомобилисты должны сменить летнюю резину на зимнюю. Запрет на езду на летней резине распространяется в течение трех зимних месяцев — декабря, января и февраля. Ответственности непосредственно за это нарушение, правда, не предусматривается, но в КОАП, как известно, есть статья, наказывающая штрафом за управление автомобилем «при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».



Также из заметных изменений — введение с 1 декабря обязательной маркировки автомобильных шин. Помимо этого, в список товаров, подлежащих обязательной маркировке, вошли также фотоаппараты, духи, некоторые виды текстиля, а к 2024 году маркировка должна распространиться почти на все потребительские товары. С помощью DataMatrix-кода можно будет узнать данные об изготовителе, а также о характеристиках шин.

Никакой езды без номеров и паркования такси у дома

Из других законодательных новостей, не связанных с колесами, можно отметить нововведения, которые вступают в силу с 1 января 2020 года. К примеру, теоретически дворы жилых домов должны стать свободнее: ГИБДД получит право штрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей владельцев коммерческих автомобилей, в том числе — каршеринга, которые паркуются на территории дворов жилых домов. Интересно, что запрет коснется и автомобилей такси, которые также относятся к категории коммерческого транспорта.

Наконец, еще одно нововведение, которое в дальнейшем может обеспечить «победу» над скручиванием номеров на муниципальных парковках, — запрет с 1 января 2020 года на передвижение по дорогам общего пользования на транспорте без государственных регистрационных знаков. За это будет введен штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение прав, сообщает «За рулем». Связано такое нововведение с тем, что регистрация автомобилей и установка государственных знаков станут возможны прямо в автосалонах. Сейчас действует правило, что новые машины должны быть поставлены на учет в течение 10 дней, — оно будет отменено.

Новостью, по-настоящему взволновавшей население, стала появившаяся в конце недели информация о возможном резком росте стоимости полиса ОСАГО. Фото osago-online-kalkulyator.ru

ОСАГО не подскочит, а «площадку» отменят

Несколько позже — ближе к концу 2020 года — ГИБДД исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках. То есть речь идет об отмене одной из двух частей «практического» экзамена на права — с 1 октября «город» останется, а вот «площадки» больше не будет. Инициатива вызвала в свое время довольно неоднозначные отзывы — проект, в частности, раскритиковало Минэкономразвития — отмена «площадки», по мнению ведомства, может увеличить временные затраты на прием экзамена, но позже два министерства — экономического развития и внутренних дел — пришли к единому мнению.

А вот новостью, по-настоящему взволновавшей население, стала появившаяся в конце недели информация о возможном резком росте стоимости полиса ОСАГО. Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий повышение коэффициента за грубые нарушения ПДД. В результате стоимость полисов для тех, кто превышает скорость более чем на 60 км/ч, ездит за рулем пьяным, пересекает двойную сплошную и проезжает на красный свет, могла бы вырасти в четырех городах, включая Москву и Казань, в два раза. Однако уже вечером того же дня Российский союз автостраховщиков опроверг эти данные: «Приведенная СМИ информация противоречит всем имеющимся актуарным оценкам», — сообщили в Союзе.

Новинки от Kia и обновление от Hyundai

Корейский автопроизводитель KIA собирается начать в России продажи двух новых моделей. По сообщению портала «Автостат», речь идет о компактном кроссовере Seltos и новом Mohave. Конкретные сроки появления новинок пока не называются, также неизвестны спецификации для российского рынка. В Корее Mohave обновился в августе 2019 года — на родине, правда, модель будет выпускаться не под брендом Kia, а под собственным брендом The Master. Стоимость нового Mohave в Корее составляет около 2,4—2,6 млн рублей, в России его планируют продавать за 2,6—3,1 млн рублей. Seltos на мировом рынке был представлен в июне 2019 года, производиться он будет на заводах в Индии и Корее.

Корейский автопроизводитель KIA собирается начать в России продажи двух новых моделей. Фото 110km.ru

Ждет обновление и еще одну модель корейского бренда, на этот раз речь идет о Hyundai. Как сообщил журнал «За рулем», обновленный Solaris уже собирают в тестовом режиме на петербургском заводе. Модель, напомним, является одной из самых популярных в России (пятое место по продажам за три квартала 2019 года), но за последние годы существенно сдала позиции, проиграв не только собираемому на том же заводе «однокласснику» Kia Rio, но и другой модели от Hyundai — Creta. В обновленном «Солярисе» должен поменяться дизайн бамперов и решетки радиатора, появятся светодиодные фары, электропривод боковых зеркал, дефлекторы для задних пассажиров и USB-разъемы.

Наконец, об обновлении одной из своих моделей объявил и люксовый британский бренд Jaguar. Спорткар F-Type получит полностью измененную переднюю часть — новую решетку радиатора, увеличенные воздухозаборники, видоизмененный капот. Помимо этого, у автомобиля появились выдвижные дверные ручки и тонкие задние ходовые огни. Обновится также и интерьер салона.