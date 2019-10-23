Тренды авторынка: спрос упадет на 3 года, держаться будут «Лада» и премиум-сегмент

По мнению экспертов, авторынок в ближайшее время ждет «пробуксовка», в которой больше всего пострадают машины среднего класса

Падение автомобильного рынка в России продолжается и даже ускорилось по сравнению с первым полугодием. Отдельные модели показывают значительный рост, но причины тому относятся именно к ним, а не к рынку в целом. «Лада» берет «присоединением «Калины» к линейке Granta, Skoda «выезжает» на новом «паркетнике». Этот сегмент помогает держаться в топе и корейскому Hyundai.

«Гранта» ставит рекорды на фоне поглощения «Калины»

Согласно данным «Реального времени», по сравнению с началом лета спрос почти на все модели автомобилей в России снизился. Падение это нельзя назвать значительным, но факт остается фактом: темпы роста продаж новых машин замедлились. К примеру, лидеры рынка — Lada Granta и Lada Vesta — за первое полугодие показали рост по сравнению с прошлым годом на 40% и 12%, а к сентябрю рост снизился до 38% и 10%, соответственно. Виной тому, видимо, сезон отпусков, когда активность на рынке автомобилей (да и не только) традиционно спадает.

25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в России за III квартал 2019 года



январь — сентябрь % сентябрь % Модель 2019 2018 2019 2018 Лада Гранта 96.974 70.186 38% 11.208 9.936 13% Лада Веста 83.502 76.189 10% 9.452 9.053 4% Kia Rio 69.349 75.071 -8% 7.758 7.900 -2% Hyundai Creta 51.969 49.683 5% 6.408 5.876 9% Hyundai Solaris 45.284 50.317 -10% 5.402 6.295 -14% Volkswagen Polo 42.413 42.804 -1% 5.385 5.051 7% Лада Ларгус 31.663 32.440 -2% 3.837 4.415 -13% Renault Duster 27.649 31.643 -13% 3.137 3.780 -17% Kia Sportage 26.068 24.619 6% 3.063 2.458 25% Skoda Rapid 25.600 25.813 -1% 2.918 3.207 -9% Volkswagen Tiguan 25.441 23.132 10% 3.192 2.947 8% Renault Logan 25.181 22.168 14% 3.177 1.139 179% Toyota Camry 25.046 22.986 9% 2.974 3.240 -8% Лада 4x4 23.464 23.819 -1% 3.218 3.188 1% Renault Sandero 22.102 23.681 -7% 2.742 2.461 11% Лада ИксРэй 21.582 26.292 -18% 2.670 2.975 -10% Toyota RAV4 21.270 23.281 -9% 1.673 3.851 -57% Renault Kaptur 20.145 22.799 -12% 2.108 2.712 -22% Kia Optima 19.494 14.813 32% 2.676 2.364 13% Nissan Qashqai 18.195 16.010 14% 3.111 2.369 31% Skoda Kodiaq 17.517 9.413 86% 2.297 2.239 3% Skoda Octavia 17.313 17.725 -2% 2.034 2.098 -3% Mitsubishi Outlander 17.114 17.266 -1% 2.412 2.133 13% Hyundai Tucson 16.413 15.978 3% 1.718 1.869 -8% Mazda CX-5 15.945 15.750 1% 2.349 1.891 24% Сумма 806.693 773.878 4% 96.919 95.447 2%

Однако непосредственно за первый месяц осени машины показали довольно разнонаправленную динамику. К примеру, на Lada Granta годовой рост «месяц к месяцу» в сентябре снизился с 26 до 13% по сравнению с июнем, а на Vesta — наоборот, вырос с -9% до положительных 4%.



Тройка лидеров, впрочем, не изменилась. Первые два места по-прежнему за двумя моделями АвтоВАЗа — наиболее дешевой «Грантой» с 97 тысячами проданных за первые 9 месяцев автомобилей и «Вестой» с 83,5 тысячи машин. Замыкает тройку лидеров Kia Rio с 69 тысячами продаж. Модель корейского производителя, отметим, год назад занимала второе место после «Весты» с 75 тысячами автомобилей, отставая от нее всего на тысячу экземпляров. А вот «Гранта» была лишь третьей с 70 тысячами, сейчас же она — безоговорочный лидер.

Можно было бы предположить, что дешевизна «Гранты» сыграла свою роль — россияне стали покупать более дешевые машины, но есть и другие причины. По словам Азата Тимерханова, руководителя пресс-службы аналитического агентства «Автостат», рост продаж «Гранты» происходит за счет низкой сравнительной базы — за три квартала 2018 года статистика велась отдельно по «Гранте» и «Калине». Теперь же, по его словам, есть только семейство «Гранты», в которое фактически вошли модели «Калины». Говорит об этом и другой опрошенный эксперт — главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов. По его словам, недавно было обновление модели, семейство за год укрепилось универсалом «кросс» и седаном Drive Active.

Creta сменила Solaris и стала самым популярным кроссовером

Больший, чем у «Гранты», годовой рост по итогам первых 9 месяцев, только у Skoda Kodiaq — было продано на 86% больше экземпляров, чем год назад (17,5 тысячи против 9,4 тысячи штук). Евгений Еськов из «АвтоБизнесРевю» отмечает, что Kodiaq локализован только в первой половине прошлого года. «С тех пор спрос на модель растет за счет широкой гаммы, новых версий, возможности выбрать семиместную версию и отсутствия других SUV в линейке Skoda», — говорит он.

Также сравнимый рост — на 32% — у Kia Optima: 19,5 тысячи экземпляров против 14,8 тысячи год назад. Optima и Kodiaq, правда, по общим объемам продаж занимают лишь 21-е и 19-е места, так что ни о какой реальной конкуренции с Lada Granta речи идти не может. Как уже говорилось, «Вест» было продано на 10% больше, чем год назад, а вот Kia Rio даже снизила результат — на целых 8%.

Находящийся на четвертом месте Hyundai Creta — самый популярный из «паркетников» в России — стал продаваться на 5% лучше, чем годом ранее. Евгений Еськов считает причиной популярности модели то, что у производителя Creta замещает спрос на Solaris (этот «одноклассник» Kia Rio, еще и выпускающийся на том же заводе, за год показал снижение продаж на 10%). Азат Тимерханов из «Автостата» более образно описывает ситуацию с Creta и конкуренцию модели с Renault Duster и Kaptur. «Можно провести аналогии с «мудрой обезьяной, которая сидит на дереве и наблюдает за схваткой двух тигров». Так вот, Creta и есть та «мудрая обезьяна», а Duster и Kaptur — два «тигра», которые борются за покупателя, но ущерб наносят друг другу», — говорит он.

Тот же результат — снижение на 1% — и у находящейся на 10-м месте Skoda Rapid. Фото Максима Платонова

За «Вестой» не угнаться, разве что «Логану»

Помимо Solaris, снижение по итогам первых 9 месяцев демонстрирует и другой «одноклассник» «Весты» и «Рио» — Volkswagen Polo. Его продажи по сравнению с прошлым годом снизились на 1%. Любопытно, что тот же результат — снижение на 1% — и у находящейся на 10-м месте Skoda Rapid. Складывается ощущение, что спрос всех «просевших» моделей машин этого класса перераспределился на Lada Vesta и, неожиданно, на Renault Logan. Эта модель, хоть и находится лишь на 12-м месте, показала годовой рост на 14%, причем в основном он пришелся на сентябрь: в этом месяце рост оказался выше в 2,8 раза.

Азат Тимерханов из «Автостата» объясняет это достаточно просто: в нынешних условиях, по его словам, цена автомобиля служит решающим фактором — у «Весты» и «Логана» она ниже, чем у перечисленных иномарок. Евгений Еськов из «АвтоБизнесРевю» не согласен с мнением о перераспределении спроса — по его словам, основное значение имеют ситуация внутри каждого бренда, а также обновление моделей. «В общем, если говорим, о B-классе, статус-кво сохраняется, «Лада» и «корейцы» лидируют», — заключает он. Renault Logan, по его словам, скорее всего, стал интереснее за счет версии Stepway, которая раньше была только у модели Sandero. Отметим, что она в свою очередь просела на 7%.

Рынок входит в рецессию, будущее — за люксом и «Ладой»

Если в случае с бюджетными компактными машинами прослеживается тренд на популярность более дешевых моделей, то с «паркетниками» ситуация обратная. Ситуация с самой популярной моделью — Hyundai Creta — еще не так показательна (ее продажи, напомним, выросли за год на 5%), но, например, Renault Duster «просел» на 13%, «Нива» — на 1%, XRay — вообще на 18%, Renault Kaptur — на 12%. Зато выросли продажи заметно более дорогих Kia Sportage (на 6%), Volkswagen Tiguan (на 10%), Nissan Qashqai (на 14%), Skoda Kodiaq (вообще на 86%). Складывается ощущение, что «бедные беднеют, а богатые богатеют» — но эксперты такую трактовку не поддерживают. Азат Тимерханов считает, что у такой динамики — целый комплекс причин: и удачные маркетинговые акции, и обновление моделей, и смена поколений, и появление более привлекательных в ценовом плане комплектаций.

В целом же представители индустрии не видят особых поводов для оптимизма на автомобильном рынке. Азат Тимерханов из «Автостата» считает, что после двухлетнего роста авторынок РФ вошел в стадию рецессии, что укладывается в историю его развития: по его словам, как правило, 2-3 года роста сменяются примерно таким же периодом падения. «По всей видимости, наступил период, когда рынок «покатился с горочки», что может продлиться до 2021-го или 2022 года. По машинам: в такие период премиум-сегмент чувствует себя увереннее. Сейчас мы видим, что он растет, а массовый — падает. Как уже было сказано, продукция АвтоВАЗа стоит дешевле, а в кризисные периоды — это выходит на первый план. Плюс нельзя сбрасывать со счетов и обновление модельного ряда», — говорит представитель аналитического агентства.

Согласен с ним и главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов: «Продажи сокращаются, перспектив для роста рынка я не вижу. В 2019 году, думаю, рынок новых автомобилей сократится примерно на 5% по сравнению с 2018 годом. Реальные доходы населения падают, цены растут. Впереди возможно повышение утилизационного сбора, это еще одна весомая трудность для рынка. Основные тенденции рынка — цена важнее, увеличение доли кредитных продаж, спрос смещается в сторону наиболее доступных моделей. Доходность бизнеса для дилеров сокращается. Для клиентов покупка нового автомобиля становится более сложной с точки зрения финансов. И здесь растет роль поддержек со стороны брендов, особенно при сокращении господдержки», — заключает он.

