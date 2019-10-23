Тренды авторынка: спрос упадет на 3 года, держаться будут «Лада» и премиум-сегмент
По мнению экспертов, авторынок в ближайшее время ждет «пробуксовка», в которой больше всего пострадают машины среднего класса
Падение автомобильного рынка в России продолжается и даже ускорилось по сравнению с первым полугодием. Отдельные модели показывают значительный рост, но причины тому относятся именно к ним, а не к рынку в целом. «Лада» берет «присоединением «Калины» к линейке Granta, Skoda «выезжает» на новом «паркетнике». Этот сегмент помогает держаться в топе и корейскому Hyundai.
«Гранта» ставит рекорды на фоне поглощения «Калины»
Согласно данным «Реального времени», по сравнению с началом лета спрос почти на все модели автомобилей в России снизился. Падение это нельзя назвать значительным, но факт остается фактом: темпы роста продаж новых машин замедлились. К примеру, лидеры рынка — Lada Granta и Lada Vesta — за первое полугодие показали рост по сравнению с прошлым годом на 40% и 12%, а к сентябрю рост снизился до 38% и 10%, соответственно. Виной тому, видимо, сезон отпусков, когда активность на рынке автомобилей (да и не только) традиционно спадает.
|
|январь — сентябрь
|%
|сентябрь
|%
|Модель
|2019
|2018
|2019
|2018
|Лада Гранта
|96.974
|70.186
|38%
|11.208
|9.936
|13%
|Лада Веста
|83.502
|76.189
|10%
|9.452
|9.053
|4%
|Kia Rio
|69.349
|75.071
|-8%
|7.758
|7.900
|-2%
|Hyundai Creta
|51.969
|49.683
|5%
|6.408
|5.876
|9%
|Hyundai Solaris
|45.284
|50.317
|-10%
|5.402
|6.295
|-14%
|Volkswagen Polo
|42.413
|42.804
|-1%
|5.385
|5.051
|7%
|Лада Ларгус
|31.663
|32.440
|-2%
|3.837
|4.415
|-13%
|Renault Duster
|27.649
|31.643
|-13%
|3.137
|3.780
|-17%
|Kia Sportage
|26.068
|24.619
|6%
|3.063
|2.458
|25%
|Skoda Rapid
|25.600
|25.813
|-1%
|2.918
|3.207
|-9%
|Volkswagen Tiguan
|25.441
|23.132
|10%
|3.192
|2.947
|8%
|Renault Logan
|25.181
|22.168
|14%
|3.177
|1.139
|179%
|Toyota Camry
|25.046
|22.986
|9%
|2.974
|3.240
|-8%
|Лада 4x4
|23.464
|23.819
|-1%
|3.218
|3.188
|1%
|Renault Sandero
|22.102
|23.681
|-7%
|2.742
|2.461
|11%
|Лада ИксРэй
|21.582
|26.292
|-18%
|2.670
|2.975
|-10%
|Toyota RAV4
|21.270
|23.281
|-9%
|1.673
|3.851
|-57%
|Renault Kaptur
|20.145
|22.799
|-12%
|2.108
|2.712
|-22%
|Kia Optima
|19.494
|14.813
|32%
|2.676
|2.364
|13%
|Nissan Qashqai
|18.195
|16.010
|14%
|3.111
|2.369
|31%
|Skoda Kodiaq
|17.517
|9.413
|86%
|2.297
|2.239
|3%
|Skoda Octavia
|17.313
|17.725
|-2%
|2.034
|2.098
|-3%
|Mitsubishi Outlander
|17.114
|17.266
|-1%
|2.412
|2.133
|13%
|Hyundai Tucson
|16.413
|15.978
|3%
|1.718
|1.869
|-8%
|Mazda CX-5
|15.945
|15.750
|1%
|2.349
|1.891
|24%
|Сумма
|806.693
|773.878
|4%
|96.919
|95.447
|2%
Однако непосредственно за первый месяц осени машины показали довольно разнонаправленную динамику. К примеру, на Lada Granta годовой рост «месяц к месяцу» в сентябре снизился с 26 до 13% по сравнению с июнем, а на Vesta — наоборот, вырос с -9% до положительных 4%.
Тройка лидеров, впрочем, не изменилась. Первые два места по-прежнему за двумя моделями АвтоВАЗа — наиболее дешевой «Грантой» с 97 тысячами проданных за первые 9 месяцев автомобилей и «Вестой» с 83,5 тысячи машин. Замыкает тройку лидеров Kia Rio с 69 тысячами продаж. Модель корейского производителя, отметим, год назад занимала второе место после «Весты» с 75 тысячами автомобилей, отставая от нее всего на тысячу экземпляров. А вот «Гранта» была лишь третьей с 70 тысячами, сейчас же она — безоговорочный лидер.
Можно было бы предположить, что дешевизна «Гранты» сыграла свою роль — россияне стали покупать более дешевые машины, но есть и другие причины. По словам Азата Тимерханова, руководителя пресс-службы аналитического агентства «Автостат», рост продаж «Гранты» происходит за счет низкой сравнительной базы — за три квартала 2018 года статистика велась отдельно по «Гранте» и «Калине». Теперь же, по его словам, есть только семейство «Гранты», в которое фактически вошли модели «Калины». Говорит об этом и другой опрошенный эксперт — главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов. По его словам, недавно было обновление модели, семейство за год укрепилось универсалом «кросс» и седаном Drive Active.
Creta сменила Solaris и стала самым популярным кроссовером
Также сравнимый рост — на 32% — у Kia Optima: 19,5 тысячи экземпляров против 14,8 тысячи год назад. Optima и Kodiaq, правда, по общим объемам продаж занимают лишь 21-е и 19-е места, так что ни о какой реальной конкуренции с Lada Granta речи идти не может. Как уже говорилось, «Вест» было продано на 10% больше, чем год назад, а вот Kia Rio даже снизила результат — на целых 8%.
Находящийся на четвертом месте Hyundai Creta — самый популярный из «паркетников» в России — стал продаваться на 5% лучше, чем годом ранее. Евгений Еськов считает причиной популярности модели то, что у производителя Creta замещает спрос на Solaris (этот «одноклассник» Kia Rio, еще и выпускающийся на том же заводе, за год показал снижение продаж на 10%). Азат Тимерханов из «Автостата» более образно описывает ситуацию с Creta и конкуренцию модели с Renault Duster и Kaptur. «Можно провести аналогии с «мудрой обезьяной, которая сидит на дереве и наблюдает за схваткой двух тигров». Так вот, Creta и есть та «мудрая обезьяна», а Duster и Kaptur — два «тигра», которые борются за покупателя, но ущерб наносят друг другу», — говорит он.
За «Вестой» не угнаться, разве что «Логану»
Помимо Solaris, снижение по итогам первых 9 месяцев демонстрирует и другой «одноклассник» «Весты» и «Рио» — Volkswagen Polo. Его продажи по сравнению с прошлым годом снизились на 1%. Любопытно, что тот же результат — снижение на 1% — и у находящейся на 10-м месте Skoda Rapid. Складывается ощущение, что спрос всех «просевших» моделей машин этого класса перераспределился на Lada Vesta и, неожиданно, на Renault Logan. Эта модель, хоть и находится лишь на 12-м месте, показала годовой рост на 14%, причем в основном он пришелся на сентябрь: в этом месяце рост оказался выше в 2,8 раза.
Азат Тимерханов из «Автостата» объясняет это достаточно просто: в нынешних условиях, по его словам, цена автомобиля служит решающим фактором — у «Весты» и «Логана» она ниже, чем у перечисленных иномарок. Евгений Еськов из «АвтоБизнесРевю» не согласен с мнением о перераспределении спроса — по его словам, основное значение имеют ситуация внутри каждого бренда, а также обновление моделей. «В общем, если говорим, о B-классе, статус-кво сохраняется, «Лада» и «корейцы» лидируют», — заключает он. Renault Logan, по его словам, скорее всего, стал интереснее за счет версии Stepway, которая раньше была только у модели Sandero. Отметим, что она в свою очередь просела на 7%.
Рынок входит в рецессию, будущее — за люксом и «Ладой»
Если в случае с бюджетными компактными машинами прослеживается тренд на популярность более дешевых моделей, то с «паркетниками» ситуация обратная. Ситуация с самой популярной моделью — Hyundai Creta — еще не так показательна (ее продажи, напомним, выросли за год на 5%), но, например, Renault Duster «просел» на 13%, «Нива» — на 1%, XRay — вообще на 18%, Renault Kaptur — на 12%. Зато выросли продажи заметно более дорогих Kia Sportage (на 6%), Volkswagen Tiguan (на 10%), Nissan Qashqai (на 14%), Skoda Kodiaq (вообще на 86%). Складывается ощущение, что «бедные беднеют, а богатые богатеют» — но эксперты такую трактовку не поддерживают. Азат Тимерханов считает, что у такой динамики — целый комплекс причин: и удачные маркетинговые акции, и обновление моделей, и смена поколений, и появление более привлекательных в ценовом плане комплектаций.
Согласен с ним и главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов: «Продажи сокращаются, перспектив для роста рынка я не вижу. В 2019 году, думаю, рынок новых автомобилей сократится примерно на 5% по сравнению с 2018 годом. Реальные доходы населения падают, цены растут. Впереди возможно повышение утилизационного сбора, это еще одна весомая трудность для рынка. Основные тенденции рынка — цена важнее, увеличение доли кредитных продаж, спрос смещается в сторону наиболее доступных моделей. Доходность бизнеса для дилеров сокращается. Для клиентов покупка нового автомобиля становится более сложной с точки зрения финансов. И здесь растет роль поддержек со стороны брендов, особенно при сокращении господдержки», — заключает он.
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