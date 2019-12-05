РСА опроверг повышение стоимости ОСАГО в Казани

Российский союз автостраховщиков (РСА) опроверг данные о возможном резком росте базового тарифа ОСАГО в Казани и других городах России.

Ранее одно из СМИ со ссылкой на РСА сообщило, что стоимость полисов вырастет для тех, кто превышает скорость более чем на 60 км/ч, ездит за рулем в пьяном состоянии, пересекает двойную сплошную, проезжает на красный свет. При сохранении коэффициентов за регион регистрации водителя в Казани, Москве, Перми, Челябинске базовая ставка ОСАГО увеличится в два раза, в Подмосковье и Санкт-Петербурге она умножится на 1,7 и 1,8 соответственно.

В союзе сообщили, что там никто таких оценок не делал.

«А приведенная данными СМИ информация противоречит всем имеющимся актуарным оценкам. Союз считает такие публикации недобросовестной попыткой ряда СМИ манипулировать общественным мнением и требует их опровержения», — говорится в сообщении РСА.