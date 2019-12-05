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Автовладельцев Казани предупредили о возможном повышении ОСАГО в два раза

07:13, 05.12.2019
Автовладельцев Казани предупредили о возможном повышении ОСАГО в два раза
Фото: roscontrol.com

Российский союз страховщиков объявил о возможном увеличении стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В Госдуме рассматривается законопроект, предусматривающий повышение коэффициента за грубые нарушения ПДД.

Стоимость полисов вырастет для тех, кто превышает скорость более чем на 60 км/ч, ездит за рулем в пьяном состоянии, пересекает двойную сплошную, проезжает на красный свет. При сохранении коэффициентов за регион регистрации водителя в Казани, Москве, Перми, Челябинске базовая ставка ОСАГО увеличится в два раза, в Подмосковье и Санкт-Петербурге она умножится на 1,7 и 1,8 соответственно, сообщают «Известия».

Ранее эксперты обсуждали отмену территориального коэффициента.

ОбществоАвто Татарстан
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