Эксперт Попов назвал одну из причин взрыва газа в ГБО на автомобиле

Также автоэксперт объяснил, почему метан на заправках стоит дороже пропан-бутана

Фото: Динар Фатыхов

Порой газ взрывается из-за того, что водители в оборудование для пропан-бутана заливают метан. Об этом «Реальному времени» сообщил эксперт рабочей группы по законодательству в сфере безопасности дорожного движения при правительстве РФ Дмитрий Попов.

Он напомнил, что существует два вида газа для заправки автомобиля: метан (природный) и пропан-бутан (сжиженный). На практике пропан-бутан дешевле метана, однако двигатель сильно теряет в мощности. Также заправок с пропан-бутаном в России гораздо меньше, чем с метаном, обратил внимание Попов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Метан чуть дороже пропан-бутановой смеси из-за более сложного оборудования. Там бак представляет собой не обычный баллон, а тороидальный бак (газовый баллон в форме, напоминающей бублик, — прим. авт.), укладываемый на место запасного колеса. Такой вид обусловлен спецификой свойств хранения метана. Для того чтобы предотвратить разрыв баллона, там определенным образом давление распределяется, — рассказал автоэксперт.

Отметим, что, например, в Казани стоимость 1 литра газа на заправочных станциях варьируется от 25 до 45 рублей, а стоимость установки газобаллонного оборудования (сокр. ГБО) достигает 125 тысяч рублей. От чего зависят цены, какие нюансы и риски стоит учитывать при эксплуатации автомобиля с ГБО и какая доля водителей ездит на газе — в материале «Реального времени».

Никита Егоров