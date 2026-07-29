Автоэксперт назвал условие, при котором из-за ГБО могут прогореть клапаны в двигателе

Стоит учитывать, что при езде на газе водитель не услышит изменений в работе двигателя машины

Фото: Динар Фатыхов

Эксплуатация автомобиля с ГБО требует повышенного внимания автолюбителя, поскольку в случае с газом человек устанавливает дополнительное оборудование, если говорить не о заводской установке. Об этом «Реальному времени» сообщил автоэксперт Петр Баканов.

— Установив дополнительное оборудование, мы получаем дополнительные соединения и узлы, которые потребуют обслуживания. Соответственно, пойдет нагрузка на владельца с точки зрения содержания такой системы в порядке. Также стоит понимать, что со временем в системе подачи газа образуются пыль, песок, и от этого ГБО нужно очищать, — рассказал эксперт.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также стоит учитывать, что при езде на газе водитель не услышит изменений в работе двигателя машины. Дело в том, что существует одно понятие — стехиометрическое число — соотношение пропорций воздуха и топлива. Например, для бензина оно составляет 14,7:1 (на 1 кг топлива требуется 14,7 кг воздуха). Если установленные пропорции нарушаются, то водитель сразу почувствует изменения в работе мотора, но с газом этого не происходит, поскольку у него другое стехиометрическое число.

— По этой причине неправильная работа газовой системы может привести к раннему прогару клапанов в двигателе. Именно поэтому эксплуатация автомобиля на газе требует просто повышенного внимания: знания самой темы, установки профессионалами и своевременного обслуживания газовой системы, — отметил автоэксперт.

Кроме эксплуатационных нюансов, надо учесть и требования законодательства. Подробнее о документальном оформлении машины с ГБО, стоимости установки газобаллонного оборудования в Казани, почему метан дороже пропан-бутана и какая доля водителей ездит на газе — в материале «Реального времени».

Никита Егоров