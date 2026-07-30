В России с осени введут новые нормы режима работы и отдыха водителей

Согласно обновлению, рабочее время водителей не должно превышать 40 часов в неделю, однако предусмотрен суммированный учет часов

Фото: Максим Платонов

С 1 сентября в России вступают в силу новые нормы по режиму работы и отдыха водителей, о чем сообщает ТАСС, ссылаясь на приказ Минтранса.

Согласно обновленным правилам, рабочее время водителей не должно превышать 40 часов в неделю, однако предусмотрен суммированный учет часов, который может действовать на протяжении одного месяца и быть продлен до трех месяцев.

Как и ранее, максимальная продолжительность смены при таком учете не может превышать 10 часов, но есть возможность увеличить ее на два часа, если рабочий день разбит на части, но максимум два раза в неделю. Для некоторых категорий водителей (таксистов, инкассаторов, водителей медперевозок, экстренных служб, а также общественного транспорта) смена может длиться до 12 часов с предварительного согласия самого водителя.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Если продолжительность смены превышает четыре часа, водителям должен предоставляться перерыв от 30 минут до двух часов, с возможностью двух таких перерывов при смене свыше 8 часов.

Также в рабочее время включается время, отведенное на специальные перерывы, чтобы водители могли отдохнуть от управления автомобилем и выполнить другую работу, не связанную с вождением.

Каждую неделю водители обязаны иметь минимум 45 часов отдыха, допускается снижение этого времени до 24 часов, однако оставшаяся разница должна быть компенсирована в течение следующих трех недель.

Эти требования касаются профессиональных водителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые трудоустраивают водителей. Они не относятся к перевозкам для государственных органов, международным автомобильным перевозкам, поездкам на территории предприятий и водителям аварийно-спасательных служб, включая скорую помощь.

Данный приказ будет действовать до 1 сентября 2032 года.

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