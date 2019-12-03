«Идиотизм полный!» — бизнес готовится к повышению цен из-за тотальной маркировки товаров

С 1 декабря в России должны маркировать шины, парфюмерию, текстиль и фотоаппараты, через месяц — лекарства, а спустя полгода — молочку

С 1 декабря в России расширился список товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него вошли духи, фотоаппараты, постельное белье, а также автомобильные шины. Планируется, что к 2024 году маркировать будут все потребительские товары. Несмотря на то, что эксперимент длится с весны, недовольство нововведением со стороны предпринимателей не утихает. О плюсах и минусах тотальной маркировки — в материале «Реального времени».

Бизнес предрекает рост цен



Пока в список товаров, подлежащих обязательной маркировке, входят лишь некоторые категории продукции: табак, шубы, обувь, некоторые лекарства. С 1 декабря список пополнился шинами, фотоаппаратами, духами и некоторыми видами текстильной продукции. С 1 января обязательной маркировке будут подлежать оставшиеся лекарства. Постепенно, к 2024 году, тотальная маркировка распространится практически на все потребительские товары.

Представители бизнеса предостерегают: обязательная маркировка непременно приведет к росту цен. Об этом «Реальному времени» заявил председатель комитета по торговле объединения предпринимателей «Деловая Россия» Алексей Федоров.

— Безусловно, будет удорожание товаров. Сама метка для каждого изделия имеет цену, а также перенастраивание бизнес-процессов, закупка соответствующего оборудования, интеграция программного обеспечения, обучение персонала. Все эти издержки в конечном счете лягут на плечи покупателей, — уверен Федоров.

Того же мнения придерживается гендиректор ООО «Казань-Шинторг» Виктор Литвин.

— Идиотизм полный! Посмотрите, как мир живет. Вся планета не маркирует, а мы маркируем все, — эмоционально комментирует Литвин. — Обязательная маркировка повлечет повышение цены, потому что бесплатно это делаться не будет.

По словам директора по таможенным операциям логистической компании «ДАКСЕР» Тимура Давиташвили, к удорожанию импортных товаров приведет также неизбежное изменение логистических схем:



— Процесс маркировки является очень сложным. Не все производители готовы вносить изменения в свой технологический уклад и внедрять дополнительные маркировки. Поэтому этот процесс станет задачей импортеров или логистических компаний. Сложно сказать, сколько средств придется на это потратить, но можно смело утверждать, что затраты на маркировку, например, одежды, обуви и парфюмерии, будут большими. Это связано с тем, что эти товары будет необходимо выгружать на склад, вскрывать грузовые места, наносить маркировку, упаковывать все обратно и загружать в транспорт, — рассуждает Тимур Давиташвили. — Процедура таможенного оформления этих категорий товаров станет сложнее, так как в случае проведения досмотра на таможенные органы возложат функцию контроля QR-кодов. Получается, представители таможни будут сканировать и сверять данные маркировочных знаков с информацией из реестра товаров. В случае несоответствия груз будет задержан для дополнительной проверки. Это вынуждает импортеров менять логистические схемы, что, в свою очередь, может привести к дополнительным затратам — финансовым и временным.

— Безусловно, подобные расходы будут включены в себестоимость, из-за этого повысится цена для конечного потребителя. Говорить о цифрах сложно, так как ассортимент товаров разный. Затраты на нанесение маркировки не сильно отразятся на стоимости шин, в то время как цены на одежду, обувь и парфюмерию возрастут ощутимо, — резюмирует Давиташвили.

Чтобы минимизировать издержки, эксперты советуют предпринимателям подготовиться к внедрению новшества заблаговременно.

— Стоимость самой марки (уникального кода, — прим. ред.) не может существенно повлиять на увеличение расходов производителя, но приобретение сопутствующего оборудования и новая организация всех логистических процессов повлияет безусловно. Особенно это почувствуют на себе мелкие и средние компании. Не подготовившись заранее, они просто не смогут подобрать либо переучить персонал. А персонал должен быть высококвалифицированным, потому как процесс регистрации кода Data Matrix связан с определенными действиями и навыками, которые среднестатистический менеджер освоит не сразу, — предостерегает заместитель генерального директора компании BMJ-logistics Константин Бондаренко.

Уникальный код — на каждую единицу товара

Суть нововведения состоит в том, что каждая единица товара с момента попадания на отечественный потребительский рынок должна обзавестись уникальным цифровым кодом, который невозможно подделать. Такие коды производителям и импортерам будет предоставлять Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), ставший единственным федеральным оператором маркировки. Сведения о коде хранятся в электронной системе «Честный знак», также разработанной ЦРПТ. По замыслу властей, система позволит государству отслеживать движение товара на всех этапах от производителя до потребителя, что поможет исключить оборот контрафакта. Каждый потребитель может удостовериться в подлинности приобретаемого товара, отсканировав уникальный код с помощью мобильного приложения.

Со стороны правительства работу по внедрению обязательной маркировки координирует Минпромторг.

Коды производителям и импортерам будет предоставлять Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), ставший единственным федеральным оператором маркировки. Фото shoes-report.ru

Не будет лишним указать, что ЦРПТ, созданный в 2017 году, на 50% принадлежит структуре Алишера Усманова, а также госкорпорации «Ростех» и компании «Элвис+ Групп» Александра Галицкого. По заявлениям председателя совета директоров ЦРПТ Михаила Дубина, все затраты по созданию системы взяла на себя компания, бюджетных средств на ее внедрение не понадобилось. «Отбивать» вложения ЦРПТ будет за счет продажи уникальных кодов производителям и импортерам. Пока цена каждого кода и услуги последующего отслеживания товара составляет 50 копеек. Подобная модель государственно-частного партнерства дала предпринимателям основания сравнивать обязательную маркировку с внедрением скандальной системы «Платон» для грузоперевозчиков.



Власти уверяют, что затраты нивелируются

Со своей стороны, Минпромторг и ЦРПТ заверяют, что для легальных производителей обязательная маркировка несет одни только плюсы, которые позволят оптимизировать бизнес-процессы и не повышать цены для потребителей.

— Экономический эффект от маркировки покроет все связанные с ней расходы. Благодаря системе производитель будет четко знать, сколько он продает товаров и как работают логистические цепочки. Это позволит оптимизировать бизнес-процессы и снизить издержки, — уверены в ЦРПТ. — При самом консервативном сценарии после внедрения маркировки цены на товары могут снизиться на 10% за счет всех позитивных эффектов.

Еще один положительный фактор для легальных производителей — «зачистка» рынка от контрафакта.

— Маркировка, к сожалению, воспринимается некоторыми производителями «в штыки». Такое восприятие, на наш взгляд, обусловлено недостаточной информированностью производителей обо всех аспектах введения обязательной маркировки в России. Если говорить о плюсах маркировки для производителей, конечно, первый и самый главный плюс — это тот факт, что после введения маркировки большинство нелегальных производителей будут «выдворены» с рынка, что, разумеется, положительно скажется на добросовестных производителях, так как они смогут занять свои законные позиции на рынке и, следовательно, увеличить свой оборот, — уверен ведущий специалист международной ассоциации «Антиконтрафакт» Ислам Течиев.

Свои преимущества система тотальной маркировки несет и для государства (повышение налогооблагаемой базы за счет снижения объема контрафакта), и для потребителей (гарантия качества товаров, лежащих на магазинных полках).

Зачем маркировать то, что не подделывают?

Еще один интересный вопрос — целесообразность маркировки тех категорий товаров, которые нет смысла подделывать. «Деловая Россия» обратила на данный аспект внимание Минпромторга.

— Комитет по торговле «Деловой России» попросил Минпромторг отложить маркировку технически сложных товаров. Инициатива связана с практическим отсутствием подделок электроники, бытовой техники и строительных электроинструментов. Согласно утвержденной в 2018 году государственной концепции, целью маркировки товаров является сокращение объемов незаконного оборота промышленной продукции, повышение собираемости налогов, а также мониторинг и контроль конкурентной среды. То есть маркировкой должны быть охвачены только те рынки, на которых наблюдается незаконный оборот промышленной продукции, — рассуждает Алексей Федоров.

— Однако в настоящий момент критерии введения маркировки на том или ином товарном рынке не разработаны. В результате в перечне товаров, участвующих в проекте по маркировке, оказались совершенно разные товары с разной степенью проникновения в незаконный розничный оборот, — отмечает он.



«Реальное время» обратилось в Минпромторг России с просьбой прокомментировать предложение «Деловой России». В ответ ведомство сообщило, что в данном случае маркировка нужна не только для защиты от контрафакта, но и для прослеживаемости движения импортных товаров.

— Все решения относительно порядка маркировки товаров, в том числе сроков (этапности) введения обязательной маркировки, также принимаются по итогам обсуждения совместно с федеральными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом. Однако маркировка отдельных позиций бытовой техники сейчас не рассматривается. Отдельные позиции бытовой техники входят в перечень товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, подлежащих прослеживаемости в рамках соответствующего эксперимента (утвержден постановлением правительства от 25 июня 2019 г. № 807). Данный проект касается не маркировки товаров средствами идентификации, а прослеживаемости движения товаров при трансграничной торговле. Указанный эксперимент проводится Минфином, ФНС и ФТС, — пояснили «Реальному времени» в Минпромторге.