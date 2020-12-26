Генсен Андрей Владимирович
Общая информация
Родился 9 марта 1985 года в с. Туруханск, Красноярского края.
Образование
2007 г. — окончил Южно-российский государственный технический университет.
2009 г. — окончил Московскую академию государственного и муниципального управления.
Трудовая деятельность
С 2005 г. — работал на предприятии ООО «Георгиевское земельное бюро» помощником геодезиста, геодезистом, землеустроителем.
2009 г.— аттестация Министерством экономического развития Ставропольского края в качестве кадастрового инженера.
2009-2010 гг. — руководитель филиала ООО «Георгиевское земельное бюро» в Советском районе Ставропольского края (г. Зеленокумск). Работал на контрактной основе с Пятигорским филиалом ОАО «СтавропольНИИгипрозем», занимался оценочной деятельностью в сфере недвижимости.
2009-2011г. — активно участвовал в общественной жизни города, входил в состав городского политсовета ЕР, руководил первичными ячейками партии.
2010 г. — переехал в Москву, работал в качестве кадастрового инженера.
2011-2014гг. — руководитель группы геодезии и кадастра, директор центра кадастра и геодезии, директор департамента кадастра и геодезии, директор департамента по развитию территорий Инвестиционной группы компаний ASG в Казани.
2014-2017 г. — назначен первым заместителем генерального директора Инвестиционной группы компаний ASG.
С 2017 г. руководитель учредитель и глава компании ООО «Дженсен групп».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 26.12.2020