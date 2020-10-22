Список персон

Стрюкова Елена Николаевна

Финансы, Строительство, Коммерческая недвижимость
Стрюкова Елена Николаевна
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родилась 1 февраля 1984 года.

Трудовая деятельность

2004-2011 гг. — директор АНО «Тренинговый центр «Сократ».
2005-2016 г. — Старший Директор, Руководитель Отдела Региональные Проекты в компании Cushman&Wakefield.
2017-2019 гг. — директор ООО «АК БАРС ДОМ».
Январь-август 2017 г. — работа в «Auchan Retail Russia».
С 2016 г. — Полномочный представитель Российской Гильдии управляющих и девелоперов в Республике Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 22.10.2020

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