Стрюкова Елена Николаевна
Общая информация
Родилась 1 февраля 1984 года.
Трудовая деятельность
2004-2011 гг. — директор АНО «Тренинговый центр «Сократ».
2005-2016 г. — Старший Директор, Руководитель Отдела Региональные Проекты в компании Cushman&Wakefield.
2017-2019 гг. — директор ООО «АК БАРС ДОМ».
Январь-август 2017 г. — работа в «Auchan Retail Russia».
С 2016 г. — Полномочный представитель Российской Гильдии управляющих и девелоперов в Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 22.10.2020