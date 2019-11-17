Башкирская неделя: уфимский Цукерберг, победа «Салавата» над ЦСКА и строительство хосписа

Ключевые события уходящих семи дней в Башкортостане

На уходящей неделе «Салават Юлаев» впервые за долгое время обыграл на выезде московский ХК ЦСКА. Радий Хабиров обратил внимание на студента из Башкирии, разработавшего приложение для глухих. Жители Уфы выступили против строительства в городе дельфинария и поссорились из-за планов построить хоспис. Мединский раскритиковал Минкультуры РБ, а в министерстве указали на то, что глава федерального ведомства получил неверные данные. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«В гостях у ЦСКАзки»

«Салават Юлаев» со счетом 5:2 обыграл на выезде московский клуб ЦСКА. Особенной для юлаевцев эта победа стала потому, что последний раз в гостях у армейцев они побеждали в 2011 году. После этой игры «Салават» набрал 35 очков и занимает третье место в Восточной конференции. ЦСКА остался на первой строчке в Западной конференции с 40 баллами.



«Башкирский Цукерберг»

Глава Башкирии Радий Хабиров обратил внимание на студента Артура Шайхатарова. Уроженца Уфы он назвал башкирским Цукербергом. «Башлык» рассказал о достижении программиста: студент разработал мессенджер для глухих и получил на его реализацию грант на сумму 500 тысяч рублей.

Любопытно, что о разработке Шайхатарова и получении гранта стало известно еще почти 2 года назад. Хабиров же заметил студента Санкт-Петербургского университета информационных технологий, благодаря выступлению последнего на TEDx.



Против хосписа

В Уфе активная группа жильцов ЖК «Цветы Башкирии» выступила против возведения хосписа неподалеку от комплекса. Они обратились к главе РБ с просьбой перенести дислокацию строительства. После распространения этого обращения в социальных сетях разгорелся спор о гуманности и мракобесии.

В Уфе активная группа жильцов ЖК «Цветы Башкирии» выступила против возведения хосписа неподалеку от комплекса. Фото Максима Платонова

Хабиров ответил на это обращение в субботу. Он написал в соцсетях, что недовольные должны были лучше ознакомиться с проектом хосписа. «Если бы вы элементарно поинтересовались, то узнали бы, что ничего, кроме небольшого красивого здания, ваши дети не увидят», — подчеркнул глава Башкирии.



Развитие башкирского языка

Куратор программы по сохранению башкирского языка Тимур Мухтаров заподозрил в популизме разработчиков государственной языковой программы в Башкортостане. По его мнению, индикаторы достижения целей этой программы размыты. В колонке, написанной для «Реального времени», уфимский ученый оценил критерии языковых программ Башкортостана и Татарстана и отметил, каким образом следовало бы доработать башкирский документ.



Мединский разнес Минкульт РБ

Министр культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал региональные министерства за провал нацпроекта «Культура» в части роста посещаемости культурных учреждений. В числе попавших под горячую руку главы Минкульта оказались и чиновники из Башкирии. Отчитывая их, чиновник использовал такие слова, как «стыдоба» и «позор».

Однако в Минкультуры Башкирии ответили федеральному начальству. Возглавляющая республиканское ведомство Амина Шафикова заявила, что данные по Башкирии министр получил с ошибкой, вызванной изменением алгоритма работы со статистикой.



Владимир Мединский раскритиковал региональные министерства за провал нацпроекта «Культура» в части роста посещаемости культурных учреждений. Фото kremlin.ru

Поиски Артема Мазова и его сыновей

Пропавшие в Уфе Артем Мазов и двое его сыновей до сих пор не найдены. Работу по их поиску продолжает Следственный комитет. Водолазы продолжают «прочесывать» реки недалеко от города, но пока новых данных не появилось.



Госсовет и Курултай

Госсовет Татарстана и Госсобрание — Курултай Башкортостана договорились продолжить сотрудничество. Парламенты двух республик подписали соответствующий меморандум. В мероприятии приняли участие главы представительных органов республик Константин Толкачев и Фарид Мухаметшин.



Предприниматель натравил сына на журналиста

В Нефтекамске журналисту Артему Гильфанову досталось от 9-летнего мальчика. Гильфанов приехал снимать сюжет о протестах жителей нескольких домов против строительства дороги. «Решать вопросы» явился предприниматель Аветик Нргеян.

Повздорив с журналистом, бизнесмен решил спровоцировать его необычным образом: он приказал своему сыну ударить Гильфанова. Видео этого инцидента быстро разлетелось по соцсетям. Случаем уже занялась прокуратура.

Журналист утверждает, что на следующий день Нргеян угрожал ему «актом содомии гомосексуального характера».



Гильфанов приехал снимать сюжет о протестах жителей нескольких домов против строительства дороги. «Решать вопросы» явился предприниматель Аветик Нргеян. Фото eadaily.com

Дельфинарий или научный центр

Жители Уфы выступают против строительства в городе дельфинария. Сообщается, что первые общественные слушания о возведении объекта прошли в сентябре, и на них активисты выступили резко против. На сегодня у экоактивистов, зоозащитников и ученых сложился консенсус — дельфинарии являются абсолютным злом, поскольку запирают развитых млекопитающих в тесных бассейнах только для развлечения публики.

Первые слушания пропали втуне, однако на этой неделе внезапно были назначены новые. На этот раз речь шла о проекте строительства научного центра образования и реабилитации инвалидов. Однако на слушаниях, которые длились два с половиной часа, уфимцы все равно выступили против использования в таком центре дельфинов.