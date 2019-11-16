Хабиров о протестах против хосписа в Уфе: «Башкирия, слава богу, не Спарта и не Германия времен фашизма»

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал сообщения о том, что в Уфе жители одного их ЖК протестуют против строительства хосписа на территории комплекса. Купившие квартиры в новостройке считают, что на них может негативно сказаться вид неизлечимо больных детей.

«Я был очень удивлён, узнав, что по соседству живут люди, не понимающие прописных истин. Одна из них — в том, что люди, которые болеют, ничем не хуже здоровых. И правами обладают — точно такими же. В том числе правом, чтобы хоспис был удобно расположен. Помимо всего прочего, обращения о запрете выделения земли хоспису говорят и о невежестве их авторов. «Мы будем ездить за катафалками»… «Наши дети будут видеть умирающих»… Если бы вы элементарно поинтересовались, то узнали бы, что ничего, кроме небольшого красивого здания, ваши дети не увидят», — написал Хабиров в «ВКонтакте», приложи к посту фотографии концепции хосписа.

По его словам, люди вместо изучения вопроса начали кричать «запретить».

«Башкирия — слава богу, не Спарта и не Германия времен фашизма. Здесь никогда не будет дискриминации ни по состоянию здоровья, ни по национальному, ни по любому другому признаку. А тем, кто сподобился на эти заявления — надо сходить в мечеть, храм или синагогу и подумать о своём нравственном облике»

Ранее председатель Совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества Владимир Барабаш также резко высказался по поводу позиции жителей. Он назвал подобные заявления мракобесием, требующим самого жесткого неприятия в обществе.