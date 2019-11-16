В Следкоме Башкирии заявили о продолжении поисков пропавших отца с двумя детьми

Следственный комитет Башкирии продолжает розыск пропавших без вести 37-летнего Артема Мазова с двумя сыновьями — 5-летним Вячеславом и 8-летним Ильей.

В настоящее время до сих пор установить местонахождение детей и их отца, а также все обстоятельства их исчезновения, не удалось. Поиски ведутся в акватории рек, водолазы работают в две смены.

Поисковики ведут свои работы не только в городах и районах Башкирии, но и в Татарстане. К работе подключились психологи, которые изучают материалы дела и дают психологическую оценку, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Следственном комитете вновь рассказали о приметах пропавших:

Приметы Артема Мазова: 37 лет, рост 186 см, худощавого телосложения, глаза серые. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, серые ботинки.

Приметы Ильи Мазова: 8 лет, рост 138 см, худощавого телосложения, волосы светлые русые, глаза карие, имеется родинка над губой справа. Был одет в голубую шапку, зелёную куртку, серые джинсы, темно-синие кроссовки.

Приметы Вячеслава Мазова: 5 лет, рост 116 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Был одет в голубую шапку, темно-синюю куртку, чёрные джинсы, серые ботинки.,

Напомним, Мазовы числятся пропавшими с 26 сентября. Мальчики вышли из дома со своим отцом около 15.00 мск и не вернулись. Позже была найдена машина Артема Мазова.

