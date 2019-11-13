Парламенты Татарстана и Башкирии подписали меморандум о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Парламенты Татарстана и Башкортостана подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве.

В подписанном документе отмечаются направления совместной деятельности. В их числе: согласованная политика в экономической и социальной сферах, укрепление единства народов, работа по проведению различных совместных мероприятий.

«Наши парламенты занимают консолидированную позицию по многим вопросам, мы стараемся совместными усилиями поддерживать законодательные инициативы субъектов на федеральном уровне», — отметил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Как подчеркнул глава Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, республиканский парламент обращает внимание на законотворческий опыт Татарстана. Также он отметил, что парламенты двух регионов имеют общие позиции по многим актуальным вопросам, передает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Напомним, сегодня, 13 ноября, делегация Госсовета Татарстана во главе с Фаридом Мухаметшиным прибыла в Уфу.