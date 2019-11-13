В Башкирии бизнесмен натравил на журналиста 9-летнего сына: им заинтересовалась прокуратура

Фото: кадр видео инцидента

Прокуратура Башкирии проводит проверку после опубликования видеоролика в соцсетях, где местный предприниматель приказал своему 9-летнему сыну ударить журналиста на съемках.

Мужчина втянул ребенка в разборки взрослых, когда корреспондент приехал снять сюжет о прокладке дороги, против которой выступили местные жители.

«Выйди, пни его! Кулаком дай в глаз! Пни между ног!» — приказал бизнесмен своему ребенку, ожидавшему отца в автомобиле. Ребенок какое-то время колебался, но не посмел ослушаться отца.

Проверка должна дать оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики на предмет своевременного выявления лиц, оказывающих отрицательное влияние на детей. По итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Нижнекамске обсудили рост подростковой преступности в регионе.