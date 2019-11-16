Министр культуры Башкирии ответила Мединскому на обвинении в срыве нацпроекта

Глава Минкульта Башкирии Амина Шафикова прокомментировала слова федерального министра Владимира Мединского о срыве показателей нацпроекта в республике. Она убеждена, что причиной демарша стала ошибка статистического ведомства.

До 2018 года районы и муниципалитеты республики сдавали данные о посещении культурных учреждений, не разделяя платные и бесплатные мероприятия. В 2018 году данный порядок поменяли, но при формировании статистики это не учли.

«Мы просили внести изменения в базовые показатели, но почему-то этого не было сделано. Скорее всего будут пересматривать показатели», — передает ProUfu.ru слова Шафиковой.

Министр культуры РБ подчеркнула, что на 1 января 2019 года в республике насчитали 43 млн зрителей по платным посещениям и еще 6 млн человек по бесплатным. По ее словам, этот показатель в республике является третьим после Москвы и Санкт-Петербурга. Четвертое место за Татарстаном.

Ранее Мединский раскритиковал ряд регионов за провальные показатели по реализации нацпроекта «Культура».