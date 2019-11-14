Мединский пожурил Башкирию и другие регионы за низкую посещаемость культурных учреждений

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал регионы, которые не справляются с задачей увеличения посещаемости культурных учреждений в рамках нацпроекта «Культура».

Он уточнил, что рост культурных центров в целом вырос на 15%, а рост посещаемости цифровых ресурсов увеличился в 5 раз. Среди регионов, не справившихся с данной задачей, Мединский выделил Дагестан, Башкирию, Кабардино-Балкарию, Калмыкию, Новгородскую область, Хакасию и Северную Осетию.

«Стыдоба, позор», — пожурил Мединский.

Также министр обратился к региональному департаменту с просьбой обратить на это внимание и, если ситуация останется неизменной, учесть это в распределении грантов на следующий год, передает «РИА Новости».

Ранее министр культуры РФ Мединский раскритиковал «Джокера» режиссера Тодда Филипса. По его словам, он бы никогда не выделил на съемку этой картины деньги. Также министр рассказал, что Минкульт просили запретить прокат данного фильма, но ведомство не стало этого делать.