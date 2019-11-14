«Салават Юлаев» впервые за восемь лет обыграл ЦСКА в гостях

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного первенства КХЛ обыграл московское ЦСКА (5:2).

Гости открыли счет в середине первого периода, точный бросок удался Филипу Ларсену. ЦСКА отыгрался в следующую же смену, а спустя 3 минуты вышел вперед — дубль в свой актив записал Андрей Светлаков. На перерыв команды ушли при ничейном счете, Сакари Маннинен подправил дальний выстрел Павла Коледова.

Вторая двадцатиминутка прошла без голов, а в третьем периоде уфимцы забросили в ворота соперника три безответные шайбы. Пятую шайбу игрок «Салавата» Дмитрий Кугрышев отправил за секунду до финальной сирены.

Для уфимцев эта победа стала первой над армейцами за восемь лет. В последний раз «Салават Юлаев» побеждал ЦСКА на чужом льду в 2011 году.

ЦСКА (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) - 2:5 (2:2, 0:0, 0:3).

Голы:

0:1 (09:28) — Ларсен (Умарк, Хартикайнен);

1:1 (09:53) — Светлаков (Толчинский, Слепышев);

1:2 (12:41) — Светлаков (Робинсон, Капризов);

2:2 (15:31) — Маннинен (Коледов, Сошников);

2:3 (46:19) — Пашнин (Кадейкин);

2:4 (48:31) — Майоров (Кадейкин, Кугрышев);

2:5 (59:59) — Кугрышев (Пашнин, Жарков, в пустые ворота);