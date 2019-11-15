В Уфе жители новостроек протестуют против строительства хосписа: СПЧ назвал это «мракобесием»

Фото: Максим Платонов

В Уфе жители одного их ЖК протестуют против строительства хосписа на территории комплекса. Купившие квартиры в новостройке считают, что на них может негативно сказаться вид неизлечимо больных детей.

Обращение жителей поступило в адрес главы республики Радия Хабирова. Некая Алина Хакимова аргументировала просьбу тем, что хоспису не место среди жилых домов, поскольку вид больных будет негативно сказываться «на психологическом здоровье беременных женщин и молодых мам».

Председатель Совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества Владимир Барабаш резко высказался по подобной позиции. Он назвал подобные заявления мракобесием, требующим самого жесткого неприятия в обществе.

«Что в головах у людей, которые так думают и пишут? Чей еще вид будет негативно сказываться? Детей-инвалидов? Стариков? Малоимущих? Людей другой национальности или веры?? Их всех тоже надо будет переместить, чтобы не «сказывались»? Сейчас модно говорить об инклюзивном образовании, помогать благотворительным фондам, рассуждать о доступной среде… И параллельно с этим в нашем обществе, среди нас самих, вольготно чувствует себя подобное чудовищное мракобесие… Мы живем в равноправном обществе, и каждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, гарантированы равные права, и сегрегация в любых ее формах недопустима и должна встречать в обществе самое жесткое неприятие», — написал он на своей личной странице в соцсети.

Ранее Радий Хабиров призвал скинуться на новый «верующий» фонд, который уже успел оскандалиться.