Каримуллин Тахир Вагизович

Общая информация

Родился 29 января 1963 года в г. Осинники Кемеровской области.

Образование

1985 г. — окончил Ивановское пожарно-техническое училище Министерства внутренних дел СССР по специальности «инженер-механик».

1992 г. — окончил Казанский химико-технологический институт по специальности «техник противопожарной безопасности».

2001 г. — прошел повышение квалификации в Академии Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России по специальности «пожарная безопасность».

2003 г. — прошел повышение квалификацию в Институте развития МЧС России Академии гражданской защиты по оперативному управлению мероприятиями РСЧС.

2004 г.— прошел аттестацию в академии Государственной противопожарной службы МЧС России на главного государственного инспектора субъекта РФ по пожарному надзору.

Трудовая деятельность

С 2005 г. — заместитель начальника Главного управления — начальник управления Государственного пожарного надзора Главного управления министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РТ.

2011-2018 гг. — первый заместитель начальника Главного управления министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РТ.

С 29 апреля 2019 г. — первый заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

Награды и звания

Полковник внутренней службы.

Заслуженный спасатель РТ (2010 г.).

Награжден медалью орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (2012 г.), медалью «В память 1000-летия Казани», благодарственным письмом Кабинета Министров РТ, Президента РТ, медалями «За отвагу на пожаре», «За содружество во имя спасения», «XX лет МЧС России», «Маршал Василий Чуйков», «За пропаганду спасательного дела», «За отличие в ликвидации чрезвычайной ситуации», «За безупречную службу», «XXV лет МЧС России», памятной медалью МЧС России «85 лет Гражданской обороне», нагрудными знаками МЧС России «15 лет МЧС России», «Почетный знак МЧС России».

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