Хабиров возглавит отделение «Единой России» в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров возглавит республиканское отделение «Единой России». С подобным предложением выступили несколько глав регионов на встрече с премьер-министром РФ и председателем партии Дмитрием Медведевым.

Глава правительства одобрил эту идею, передает пресс-служба «Единой России».

«Целый ряд губернаторов выступили с предложением лично возглавить региональные отделения «Единой России» в своих регионах. Мы детально обсудим вашу идею и как я уже сказал, что я считаю эту идею абсолютно правильной, она верная», — отметил Медведев.

При этом руководитель партии отметил, что должность секретаря реготделения станет для губернаторов дополнительной нагрузкой.

Во встрече с Медведевым, кроме Хабирова, участвовали главы Нижегородской и Самарской областей Глеб Никитин и Дмитрий Азаров, а также еще 10 руководителей регионов.