Радий Хабиров возглавил правительство Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому он возглавил региональное правительство, и определил его структуру.

«Указом установлено, что глава региона руководит деятельностью правительства Башкирии и членов правительства РБ, при этом заместители премьер-министра правительства РБ курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей», — говорится в сообщении на сайте республики.

Хабиров возглавил правительство республики в соответствии со статьей 91 Конституции Башкирии.

Кроме того, согласно указу, первым заместителем премьер-министра республики назначен Андрей Назаров, исполнявший обязанности заместителя премьер-министра.

Напомним, источники «Реального времени» сообщили изданию, что Хабиров на совещании 28 октября представит обновленную структуру правительства региона. Кроме того, источники выдвигали предположение, что Хабиров будет совмещать и. о. главы правительства Башкирии и главы региона. Это связано с проблемами при назначении на должность главы правительства Андрея Назарова.

