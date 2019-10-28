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Радий Хабиров возглавил правительство Башкирии

09:25, 28.10.2019 1
Радий Хабиров возглавил правительство Башкирии
Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому он возглавил региональное правительство, и определил его структуру.

«Указом установлено, что глава региона руководит деятельностью правительства Башкирии и членов правительства РБ, при этом заместители премьер-министра правительства РБ курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей», — говорится в сообщении на сайте республики.

Хабиров возглавил правительство республики в соответствии со статьей 91 Конституции Башкирии.

Кроме того, согласно указу, первым заместителем премьер-министра республики назначен Андрей Назаров, исполнявший обязанности заместителя премьер-министра.

Напомним, источники «Реального времени» сообщили изданию, что Хабиров на совещании 28 октября представит обновленную структуру правительства региона. Кроме того, источники выдвигали предположение, что Хабиров будет совмещать и. о. главы правительства Башкирии и главы региона. Это связано с проблемами при назначении на должность главы правительства Андрея Назарова.

ОбществоВласть Башкортостан
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