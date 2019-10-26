Хабиров может представить новую структуру правительства Башкирии в этот понедельник

В понедельник, 28 октября, глава Башкирии Радий Хабиров проведет очередное оперативное совещание с правительством республики.

Как сообщают источники «Реального времени», на этом совещании будет объявлена обновленная структура правительства региона.

Предложения по формированию правительства Хабиров официально получил 19 октября, он должен был рассмотреть их до 24 октября, после ожидалась процедура согласования.

Ранее источники «Реального времени» сообщали, что Хабиров, вероятно, будет совмещать должности и. о. главы правительства Башкирии и главы региона. Это связано с проблемами при назначении на должность главы правительства Андрея Назарова.

Кроме того, на днях Хабиров занял должность главы регионального отделения «Единой России» в Башкирии.