Источник: Хабиров будет совмещать должности главы и премьер-министра Башкирии

Радий Хабиров будет совмещать должности главы Башкирии и и. о. премьер-министра Башкирии, рассказал «Реальному времени» собеседник, близкий к правительству региона.

По словам источника, ситуация связана с тем, что федеральный центр не согласовывает на должность премьер-министра кандидатуру Андрея Назарова. Сейчас Назаров исполняет обязанности заместителя главы правительства республики.

Пресс-секретарь главы Башкирии Фанур Ягафаров прокомментировал информацию следующим образом:

«Процесс формирования правительства идет своим чередом. Никакой спешки тут нет, и структура будет максимально эффективной, каковой она являлась вполне и в предыдущем году».