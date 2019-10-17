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Источник: Хабиров будет совмещать должности главы и премьер-министра Башкирии

14:37, 17.10.2019 4
Источник: Хабиров будет совмещать должности главы и премьер-министра Башкирии

Радий Хабиров будет совмещать должности главы Башкирии и и. о. премьер-министра Башкирии, рассказал «Реальному времени» собеседник, близкий к правительству региона.

По словам источника, ситуация связана с тем, что федеральный центр не согласовывает на должность премьер-министра кандидатуру Андрея Назарова. Сейчас Назаров исполняет обязанности заместителя главы правительства республики.

Пресс-секретарь главы Башкирии Фанур Ягафаров прокомментировал информацию следующим образом:

«Процесс формирования правительства идет своим чередом. Никакой спешки тут нет, и структура будет максимально эффективной, каковой она являлась вполне и в предыдущем году».

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 17 окт
    Хамитов уже так сидел на двух стульях.
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    Анонимно 17 окт
    Ну тогда Хамитов лично принял такое решение. А Хабиров уже давно выбрал премьер-министром Назарова, но федералы вставляют палки в колеса...
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  • Анонимно 17 окт
    Завтра последний день! Всё !
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  • Анонимно 11:10
    молодцы. будем посмотреть
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