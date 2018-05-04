Гумеров Рустем Фаритович

Общая информация

Родился 31 июля 1974 года в г. Казани.

Образование:

2005 год — юридический факультет Казанского государственного университета

Трудовая деятельность:



1991 — 1993 гг. — укладчик-упаковщик технических пленок Казанского производственного объединения «Тасма» имени В.В.Куйбышева.

1993 — 1995 гг. — служба в Вооруженных Силах Российской Федерации.

1995 — 2011 гг. — служба в органах внутренних дел на должностях младшего, среднего и старшего начальствующего состава МВД по Республике Татарстан.

2011 г. — заместитель начальника отдела №1 Управления по координации сил и средств при проведении Универсиады-2013 МВД по Республике Татарстан.

2011 — 2016 гг. — начальник Службы безопасности Президента РТ – помощник Президента РТ.

С октября 2016 г. — начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан.

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