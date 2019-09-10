В Уфе допросили потерпевшую по громкому делу о групповом изнасиловании экс-полицейскими
Сегодня, 10 сентября, в Уфе в ходе судебного заседания, допросили потерпевшую по громкому делу о групповом изнасиловании экс-полицейскими. Как и прежде, слушание прошло за закрытыми дверями.
Известно, что задать вопросы дознавательнице удалось самим обвиняемым. По словам защиты экс-силовиков, девушка была очень эмоциональна. Ей пришлось предстать перед своими обидчиками и ответить на их прямые вопросы о том, что происходило в ту роковую ночь. Однако допрос окончательно может завершиться только на следующем заседании.
Аслям Халиков, адвокат Эдуарда Матвеева, прокомментировал процесс ГТРК «Башкортостан»:
— На ряд вопросов мы не получили удовлетворительных ответов… были противоречия… мы перешли к оглашению ранее данных ею показаний.
Напомним, экс-дознавательница уверяла, что преступление было совершено в помещении площадью чуть больше 2 квадратных. метров. Защитников интересовало, как там могли уместиться четыре человека. Чтобы это узнать, адвокат одного из обвиняемых попросил потерпевшую нарисовать процесс.
Справка
Напомним, осенью прошлого года 23-летняя дознаватель заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.
По сообщению девушки, преступление совершили 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. На данный момент все они уволены.
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