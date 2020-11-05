Список персон

Насыров Ильдус Наильевич

Гос. ведомства, Министерства

Общая информация

Родился 11 сентября 1959 года.

Трудовая деятельность

До 2006 г. — первый заместитель начальника Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства в г. Казани.
2006-2013 гг. — начальник управления реализации государственных программ и межрегиональных связей Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.
2013-2018 гг. — начальник управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ .

С июля 2018 г. — заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Награды и звания

Награжден благодарностью Правительства Российской Федерации (2015 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2019 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Дзержинского, д.10
  • Телефон: (843) 231-15-23
  • Email: msagkh@tatar.ru
  • Сайт: https://minstroy.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 05.11.2020

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