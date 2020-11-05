Насыров Ильдус Наильевич

Общая информация

Родился 11 сентября 1959 года.

Трудовая деятельность

До 2006 г. — первый заместитель начальника Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства в г. Казани.

2006-2013 гг. — начальник управления реализации государственных программ и межрегиональных связей Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

2013-2018 гг. — начальник управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ .

С июля 2018 г. — заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Награды и звания

Награжден благодарностью Правительства Российской Федерации (2015 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2019 г.).

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