Насыров Ильдус Наильевич
Общая информация
Родился 11 сентября 1959 года.
Трудовая деятельность
До 2006 г. — первый заместитель начальника Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства в г. Казани.
2006-2013 гг. — начальник управления реализации государственных программ и межрегиональных связей Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.
2013-2018 гг. — начальник управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ .
С июля 2018 г. — заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.
Награды и звания
Награжден благодарностью Правительства Российской Федерации (2015 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2019 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Дзержинского, д.10
- Телефон: (843) 231-15-23
- Email: msagkh@tatar.ru
- Сайт: https://minstroy.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 05.11.2020