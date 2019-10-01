По всей Казани звучат сирены тревоги — это проверяют систему оповещения

Сегодня, 1 октября, во всех районах Казани звучат сирены тревоги. Это связано с проверкой систем речевого и экстренного оповещения. Она будет проводиться по всему Татарстану и пройдет не только сегодня, но и завтра.

1 октября в течение дня произойдет перехват трансляций телеканала «Татарстан — Новый век» (ТНВ), цифровых каналов эфирного телевидения и радиовещания 1 мультиплекса (РТРС-1). С 9.00 до 9.30 в трамваях и троллейбусах будет проводиться проверка системы информирования населения «ПТV-ТРИОН» с запуском видеоролика.

Кроме того, будет организован запуск локальных систем оповещения на нескольких предприятиях.

Также 2 октября с 10.00 до 10.30 в Казани и во всех муниципальных районах будет проводиться проверка электросирен С-40 без запуска сирен.

