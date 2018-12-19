Фарм-клуб Татарстана: рекорды Миннахметовых, волшебники из Лениногорска и ветеринары Высокой Горы

Совокупная чистая прибыль аптек Татарстана сократилась в 2017 году с 335,2 до 208 млн рублей

Аптечный бизнес Татарстана стал на 40% менее прибыльным: половина крупнейших сетей убыточна. Таковы результате, полученные в результате исследования фармрынка аналитической службой «Реального времени». Пять крупнейших сетей РТ в 2017 году снизили выручку — еще одна «великолепная пятерка» вовсе убыточна. В итоге Ирек Миннахметов ушел от малоприбыльной фармы в «оптику» и половину топ-10 теперь составляют «федералы». Башкиры, приобретя казанскую сеть «36,6», тоже не смогли спасти ее от убытков, но, несмотря на отрицательный результат казанских «дочек», самарская «Вита» все равно штурмует Питер. Обнаружили мы и пару любопытных фактов. Во-первых, ветеринарная сеть для «докторов Айболитов» из Киндерей ракетой ворвалась в топ-10 фармбизнеса Татарстана на фоне хрупкой ситуации «аптек для людей». Во-вторых, одна небольшая лениногорская аптека волшебным образом сгенерировала чуть ли не полмиллиарда выручки — все дело в разделе огромной аптечной империи России после смерти ее владельца.

Аптечный бизнес Татарстана стал на 40% менее прибыльным: половина крупнейших сетей убыточна

Совокупная выручка аптечных сетей Татарстана, рухнув в 2016 году в два с лишним раза (с 27,3 млрд рублей), в 2017 году все же немного подросла: увеличившись на 12%, она составила 14,3 млрд рублей. Практически две трети всего аптечного оборота приходится на 10 крупнейших сетей — 8,6 млрд рублей. Впрочем, нельзя сказать, что аптечный бизнес выбрался из кризисной ямы.

Во-первых, в пяти крупных аптечных сетях в прошлом году произошло снижение выручки. Во-вторых, пять из десяти крупнейших сетей вообще убыточны. Еще три крупных сети в 2017 году снизили чистую прибыль. Совокупная же чистая прибыль 100 крупных аптек в 2017 году упала почти на 40%, с 335,2 млн рублей до 207,9 млн рублей. А из двух финансово успешных фармгигантов РТ — один активно развивается на рынке ветеринарной фармы, которая, не в пример человеческой, растет как на дрожжах.

Ирек Миннахметов ушел от малоприбыльной фармы в «оптику», где прибылей «за глаза»

Крупнейшей сетью аптек в Татарстане до недавнего времени владела семья Миннахметовых. Самые видные представители ее гендиректор ГКУ «Фонд газификации энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» Джаудат и его сын Ирек, экс-глава ОАО «Татмедиа», ныне возглавляющий ОАО «Татспиртпром». Созданная семьей в 2001 году сеть «Казанские аптеки» в 2017 году увеличила выручку на 8%, до 2,8 млрд рублей, однако чистая прибыль при этом снизилась на 4%, составив 98,6 млн рублей. Впрочем, настоящими двумя ложками дегтя стали отрицательные показатели ООО «Фармула» и ООО «Ситифарм»: обе компании снизили выручку и одновременно показали убыток — в 9,5 млн и 2 млн рублей соответственно. Главным же драйвером, вытащившим бизнес Миннахметовых, стало ООО «Оптика-Онлайн», увеличившее прибыль в 2017 году в 5,5 раза, до 48,3 млн рублей.

Крупнейшей сетью аптек в Татарстане до недавнего времени владела семья Миннахметовых. Фото Максима Платонова

По-видимому, хрупкая ситуация в фарме привела Миннахметовых к решению продать свой аптечный бизнес: в апреле «Казанские аптеки» перешли краснодарскому бизнесмену Вадиму Анисимову и его ГК «Апрель». Но как раз приобретенная офтальмологическая сеть «Корд» в проданный пакет активов не вошла — еще бы, одна только дочка «Оптика-Онлайн» в прошлом году сгенерировала прибыли в пять раз больше, чем более 11 аптечных «дочек» сети «Казанские аптеки». Вторая «оптическая дочка», ООО «Корд» показала прибыль еще в 40,7 млн рублей (хотя и со снижением к 2016 году почти на 40% — что может объясняться и реструктуризацией бизнеса перед продажей аптечной «сетки»). Напомним, салоны под брендом «Оптика нашего города» Миннахметовы начали открывать за год до приобретения сети «Корд» у Марины Решетниковой за 300 млн рублей. К началу 2018 году у них было 70 подобных салонов в Казани, до конца года планировалось открыть еще порядка 10 (и ежегодно увеличивать число салонов на эту цифру). Для обеспечения трафика своим оптическим салонам Миннахметовы рискнули войти на медицинский рынок, начав в этом году с открытия офтальмологической клиники в Казани.

Хотя казанский бизнес самарской сети «Виты» убыточен, самарцы атаковали Питер — Путин оценил

С третьего на второе место в рейтинге топ-100 крупнейших аптечных сетей Татарстана «Реального времени» переместилась самарская сеть «Вита» (объединяет более 600 аптек), принадлежащая Татьяне Карпачевой и Евгению Янькову. Начав активную региональную экспансию в конце 2016 года «Вита» увеличила выручку своих «татарских дочек» почти в 1,5 раза, до 1,8 млрд рублей. Несмотря на то, что в прошлом году «Вита» приобрела (или открыла) еще две компании в РТ, ООО «Элара» и ООО «Гиперион», казанская сетка «Виты» остается убыточной. Мало того, чистый убыток в 2017 году вырос в 2,6 раза, составив уже 107 млн рублей. На ту же «Элару» пришелся убыток в 4,8 млн рублей, на «Гиперион» — еще 21 млн рублей. Впрочем, ни одна из семи казанских «дочек» самарской сети не приносит прибыли. Несмотря на это, самарцы в прошлом году рискнули зайти на петербургский аптечный рынок, «завоевать» рынки они планируют в Рязанской и Ростовской областях. Любопытно, что в ноябре этого года в одну из питерских аптечных точек самарцев зашел сам президент РФ Владимир Путин сразу после совещания по проблемам лекарственного обеспечения, поинтересовавшись, есть ли нужные лекарства в свободной продаже: впечатление аптека, кажется, оказала на него хорошее, неудивительно, что ряд СМИ тут же заподозрили сеть в близости к властям РФ.

Напомним, что исполнительный директор самарской ООО «Вита Лайн» Наталья Науменко, под руководством которой в 2016 году фармсеть увеличила оборот в 1,5 раза, до 12 млрд рублей — заняла четвертое место в рейтинге самых успешных топ-менеджеров женщин Поволжья, составленном «Реальным временем».

Со второго на третье место опустилась сеть «36,6» (более 100 точек), купленная летом прошлого года у казанского бизнесмена Артура Уразманова башкирской сетью «Фармленд»



Башкиры, приобретя сеть «36,6», тоже не смогли спасти ее от убытков

Со второго на третье место опустилась сеть «36,6» (более 100 точек), купленная летом прошлого года у казанского бизнесмена Артура Уразманова башкирской сетью «Фармленд» Олега Мурова (к тому моменту у башкир было 20 аптек в РТ, в том числе семь — в Казани). Сам Уразманов рассказал «Реальному времени», что одной из причин продажи стали сложности на фармрынке: «все сильнее ощущается давление со стороны конкурентов, появляется все больше и больше аптек-дискаунтеров, которые сводят нашу наценку к минимальной, практически к нулю». По-видимому, следствием атаки дискаунтеров (к слову, сеть «Апрель», поглотившая «Казанские аптеки», известна как очень жесткий дискаунтер, способный конкурировать, занижая цены) стало и падение выручки в разгар продажи сети: в 2017 году она уменьшилась на 10%, составив 1,3 млрд рублей. Но главным результатом стал убыток, который показала сеть «36,6» уже в башкирских руках: 4,7 млн рублей (при чистой прибыли годом ранее — в 33,4 млн).

Таким образом, в тройке лидеров фармрынка РТ все компании, показавшие более 1 млрд рублей оборота — федералы. И два «миллиардера» — убыточны.

«Сакура» увеличила прибыль в 2017 году, но ее владелец готов поднять цены

На четвертом месте — сеть «Сакура», принадлежащая республиканским владельцам, но и ее оборот упал на 10%, составив в 2017 году 454,2 млн рублей. Сеть гендиректора Альфии Нугмановой и семьи известного казанского предпринимателя и депутата Казгордумы Марата Бикмуллина показала прибыль, причем она выросла практически в два раза, составив 166,1 млн рублей. Всего, по данным официального сайта сети, в «Сакуру», начавшую свою деятельность в 2000 году, входят 25 аптек в Казани. В феврале 2018 года, комментируя «Реальному времени» предложение Минпромторга РФ разрешить обычным магазинам продавать безрецептурные лекарства, в результате чего на рынке поползли слухи о вероятном сокращении числа аптек вдвое, Марат Бикмуллин заявлял, что ожидать закрытия большинства аптек не стоит, зато стоит ожидать роста цен, «так как надо будет компенсировать падающий доход, чтобы не остаться в убытке».

Марат Бикмуллин заявлял, что ожидать закрытия большинства аптек не стоит, зато стоит ожидать роста цен. Фото Максима Платонова



Пермский дискаунтер атаковали конкуренты, а казанская франшиза показала убыток

С седьмое на пятое место вышла тоже федеральная сеть, работающая в Казани по франшизе, «Аптека от склада» (казанские точки принадлежат Ильсуру Зиганшину), увеличившая свой оборот до 433,5 млн рублей. Но и ее обе казанские «дочки», включающие в себя пять точек, убыточны. Совокупный убыток сети, хоть и уменьшился, но составил в прошлом году 11,5 млн рублей.

«Аптека от склада» принадлежит пермскому бизнесмену Андрею Годовалову (тоже считается дискаунтером) и с ней, кажется, активно воюют конкуренты — сайт сети, принимающей онлайн-заказы на лекарства, в прошлом году подвергся кибератакам. Федеральная сеть из Перми насчитывает более 500 аптек в 19 регионах, и конкурентами могут оказаться представители фармбизнеса из любого субъекта РФ, где развивается эта сеть.

Как ветеринарная сеть для «докторов Айболитов» из Киндерей ракетой ворвалась в топ-10 фармбизнеса Татарстана

Шестое место продолжает занимать сеть аптек «Ривьера», оборот которой в 2017 году снизился на 2%, составив 409,4 млн рублей. Сеть не убыточна, хотя и снизила чистую прибыль в 2017 году на 10 млн рублей: с 19,1 до 9,1 млн. Единственной владелицей «Ривьеры» числится Наиля Багавеева, входящая также в число собственников ТЦ «Арго» с кадастровой стоимостью в 3,2 млн рублей. Согласно официальному сайту сети, у «Ривьеры» порядка 30 точек по Казани.

С 24-го на 7-е место поднялась компания ООО «НПП «Ветфармгарант» Алексея Грачева: увеличившая еще в 2016 году свой оборот в 15 раз (с 7,5 до 116,8 млн рублей). В 2017 году компания нарастила свою выручку в 2,5 раза — до 407,5 млн рублей. Одновременно чистая прибыль выросла в три раза, составив 34,3 млн рублей. «Ветфармгарант», расположенный в пос. Киндери Высокогорского района, основан недавно, в 2015 году, и специализируется на продвижении и продажах кормовых добавок, кормов, ветеринарных препаратов, средств гигиены, оборудования и инструментов для ветеринарии: антибактериальных препаратов, вакцин, сывороток, витаминов, мазей, спреев, гелей. Среди его поставщиков «Нита-Фарм», «Инвеса», «Сева», «Байер», «Берингер Ингельхайм», «Хипра Лабораториос».

Шестое место продолжает занимать сеть аптек «Ривьера», оборот которой в 2017 году снизился на 2%. Фото gor-gid.ru



Гиганта аптечного бизнеса РФ никак не «похоронят»

На восьмом месте ООО «Дельта», выручка которой, увеличившись на 13%, составила в 2017 году 401,2 млн рублей. Однако убыток «Дельты» в том же году вырос в 11 раз, составив 37,1 млн рублей. Официально у «Дельты» только одна аптека, да и та расположена в Лениногорске. И очень сомнительно, что эта точка могла сгенерировать такой оборот. В действительности, за «Дельтой» стоит ряд физлиц (Денис Крючков, Андрей Тихонов, Наталья Горбова и т. д.) и компания ООО «И-Пирамида» с самарской пропиской. Эти же лица стоят за поглощением челябинской аптечной сети в ноябре прошлого года. За ними всеми стоит компания «Имплозия», когда-то очень известная компания, гигант фармсетей России Гранта Безрученко, создавшего аптечную сеть и занимавшего до 2015 года первое или третье место (по разным оценкам). Однако в ноябре 2015 года Безрученко скончался. Уже с началом следующего года стали «хоронить» и его детище. «Имплозия» закрыла сразу 140 аптек в Ульяновской области, но уже год спустя в «Имплозии» появились новые лица. Судя по всему, оборот лениногорской аптеки может свидетельствовать лишь о неких внутренних финансовых потоках огромной аптечной империи «без царя в голове», нежели об активной игре на фармрынке РТ.

С восьмого на девятое место опустилась челнинская сеть «Здоровье» (входят два юрлица — ООО «Здоровье» и ООО «Биос»), оборот которой упал в 2017 году на 7%, составив 330,5 млн рублей. Чистая прибыль снизилась с 11,3 до 10,2 млн рублей. Владельцы этой сети — Альберт Залалдинов, Фарид Мубаракшин и Елена Алексеева. Залалдинов, судя по всему, замглавврача Буинской центральной районной больницы по медицинскому обслуживанию населения. Возможно его брат, Ринат Залалдинов, – главврач «Центральной городской клинической больницы №18» города Казани. Фарид Мубаракшин работает в городском совете Елабуги и главврачом Елабужской городской поликлиники.

Замыкает десятку тоже сеть из Набережных Челнов «АРМ» (16 аптек), появившаяся на свет еще в 1996 году. Оборот ее в 2017 году снизился на 2%, составив 321,6 млн рублей. Сеть прибыльна, хотя и сократила свой финансовый результат в 2017 году в 2,5 раза: с 12,3 до 5,1 млн рублей.

Топ-100 аптек РТ за 2017 год

№ Наименование Совладельцы Вид деятельности/отрасль Выручка за 2017 год, тыс.руб. Выручка за 2016 год, тыс.руб. 1 КОРД, ООО Миннахметов Ирек Заудатович 51%

Миннахметов Джаудат Мидхатович 49% Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах 505 592 456 739 КАЗАНСКИЕ АПТЕКИ, ООО Миннахметов Джаудат Мидхатович 51%

Миннахметов Ирек Заудатович 49% Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 392 531 417 815 3 192 ФАРМУЛА, ООО Миннахметов Джаудат Мидхатович 51%

Миннахметов Ирек Заудатович 49% Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 363 321 394 791 -9 555 ФАРМАРТ, ООО Миннахметов Джаудат Мидхатович 51%

Миннахметов Ирек Заудатович 49% Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 333 477 349 742 658 АСТРУМ, ООО Миннахметов Джаудат Мидхатович 51%

Миннахметов Ирек Заудатович 49% Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 314 788 336 701 867 ОПТИКА-ОНЛАЙН, ООО Миннахметов Ирек Заудатович 51%

Миннахметов Джаудат Мидхатович 49% Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах 294 175 76 433 48 348 ГРИНТЕК, ООО Миннахметов Ирек Заудатович 100% Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 226 185 236 226 4 274 СИТИФАРМ, ООО Миннахметов Джаудат Мидхатович 51%

Миннахметов Ирек Заудатович 49% Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 155 370 155 935 -1 959 БУЛАТ ЛТД, ООО Миннахметов Джаудат Мидхатович 51%

Миннахметов Ирек Заудатович 49% Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 144 305 160 331 6 891