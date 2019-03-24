Марина Решетникова: «Считается, что бизнесмены должны быть жесткими. Но что ты построишь без любви?»

Бывшая владелица «Корд оптики» о жизни после сделки, новом проекте в Казани и опыте врача-офтальмолога в бизнесе

Фото: Ринат Назметдинов

Экс-владелица «Корд оптики» Марина Решетникова в 2016 году продала бизнес и взяла тайм-аут длиной в 2 года. В начале 2019-го бизнесвумен открыла отель в центре Казани, решив развивать новое для себя направление. О том, как сложилась жизнь после сделки, о карьере врача-офтальмолога в бизнесе, новой нише и роли женщины в предпринимательстве Марина Решетникова рассказала в эксклюзивном интервью «Реальному времени».

«Инвесторы хотели получать прибыль, а я — вкладываться в развитие»

— Марина Владимировна, вы известная в Казани бизнесвумен. Расскажите, как из профессии врача-офтальмолога больше 20 лет назад перешли в бизнес?

— Я стала занималась офтальмологией с 1988 года, сразу же, как закончила Казанский медицинский институт. В то время было очень мало коммерческих оптик, а государственные оптики не имели возможности закупать зарубежные средства коррекции зрения, необходимые людям. С этой проблемой я сталкивалась практически ежедневно, выписывая рецепты пациентам. Работать было сложно. Поэтому у меня возникла мысль: нужно самой создать коммерческую структуру, чтобы дать людям возможность хорошо видеть.

В 90-е годы как раз открыла для себя контактную коррекцию зрения и очень много училась в этой области. Это было расширение профессионального диапазона. Я могла помочь пациентам не только рецептами на очки, но и с помощью контактных линз. В госоптиках контактные линзы клиентам еще не предлагали. Так возникла идея создать свою оптику. Параллельно я еще очень долго работала в государственном здравоохранении — не хотела терять квалификацию.

Государственные оптики не имели возможности закупать зарубежные средства коррекции зрения. Поэтому у меня возникла мысль: нужно самой создать структуру, чтобы дать людям возможность хорошо видеть



— Это было сложное для страны время. Как вам удалось «подняться» в тех обстоятельствах?

— Бизнес, который стартовал в 1998 году, не был первым. До этого у меня было ИП. С этим опытом я подошла к открытию ООО. Не было никаких сомнений, только понимание, что и как нужно делать.

— Пришлось привлекать инвестиции?

— Советский врач, 90-е годы, зарплата один раз в три месяца, сложности с выплатами. Естественно, мне пришлось привлекать инвесторов. Они были далеки от сферы коррекции зрения, поэтому я столкнулась с определенными сложностями. Практически каждый мой профессиональный восторг и профессиональные движения, которые я хотела бы привнести в бизнес, встречались с огромным сопротивлением инвесторов. Они хотели получать прибыль, а я — вкладываться в развитие. Приходилось все время убеждать, аргументировать, что было достаточно энергозатратно. Через несколько лет мне удалось выкупить доли инвесторов. Больше не нужно было ничего доказывать, спорить. Я быстро принимала решения и действовала. Вся энергия пошла на развитие бизнеса.

«В 90-е мы хотели зарабатывать и только зарабатывать…»

— Услуги по «крышеванию» вам предлагали?

— Однажды произошла интересная история. Ко мне на прием привели пожилого мужчину, у которого не было ни полиса, ни прописки. Люди с Кавказа попросили посмотреть отца. По идее, я не должна была их принимать. Но человек был после операции, и его обязательно нужно было осмотреть. В благодарность мужчины предложили мне помощь по «любому вопросу». На что я ответила отрицательно. Они назвали мне какое-то мужское имя со словами: «Если будут предлагать крышу, просто произнеси его».

Через неделю после этого разговора ко мне в компанию пришли люди с предложением «крышевания». Я им сказала, что «крыша» у меня уже есть и назвала то самое имя. После этого передо мной долго извинялись, потом еще раз вернулись и спросили, не обидело ли меня предложение. Так меня миновала участь завести крышу. Что это было за волшебное имя, до сих пор не знаю (смеется).

Бизнес дал мне возможность понять, что деньги — не самое главное



— Насколько было сложно из врача переходить в статус управленца?

— Как у предпринимателя, у меня были нулевые компетенции. Но я отличница, люблю учиться и с перфекционизмом все применять на практике. Пришлось осваивать управление персоналом, маркетинг, управление финансами, проходить различные семинары, посещать тренинги. Сейчас могу сказать, что все получилось.

— Решение уйти из здравоохранения тяжело далось?

— Нет, к тому времени я уже морально созрела. Сфера бизнеса активная, все время развивается, а медицинская наука достаточно консервативна. Ты не можешь выбирать способы лечения того или иного глазного заболевания, нужно действовать по алгоритму. А в бизнесе можно выбирать способы достижения целей, пробовать что-то новое. Бизнес — все-таки результат, а не процесс.

— Бизнес изменил вас?

— Сильно. Во-первых, кругозор стал намного шире. Во-вторых, бизнес дал мне возможность понять, что деньги — не самое главное. В 90-е надо было как-то выживать, мы хотели зарабатывать и только зарабатывать. Но со временем понимаешь, что можешь иметь деньги, а что-то другое при этом может не складываться. Я стала по-другому смотреть на отношения с людьми — развивалась вместе с бизнесом.

«Плох тот бизнесмен, который не мечтает продать свой бизнес»

— Как бы вы оценили свои достижения в офтальмологическом бизнесе?

— Наверное, самое большое достижение — то, что мне удалось собрать классную команду. Если у тебя есть прекрасная идея, стратегия, финансирование, это еще не все. Главное — люди, которые работают на тебя и восприняли твою идею, миссию компании. Люди — главная ценность в бизнесе.

— Каковы были причины продажи «Корд оптики»?

— Плох тот бизнесмен, который не мечтает продать свой бизнес. Так сложились обстоятельства, что в конце 2016 года у меня появились покупатели, мы договорились об условиях и бизнес перешел в руки новых владельцев, которые сейчас его развивают.

Год я путешествовала, посещала семинары, тренинги по личностному росту — делала то, чем не успевала заниматься во время ведения бизнеса. Объездила на машине Португалию, Францию, Италию, Швейцарию, Испанию



— Как сложилась ваша жизнь после сделки?

— В мои планы входило отдохнуть. Год я путешествовала, посещала семинары, тренинги по личностному росту — делала то, чем не успевала заниматься во время ведения бизнеса. Объездила на машине Португалию, Францию, Италию, Швейцарию, Испанию.

Через год по просьбе партнеров вернулась в оптический бизнес, но уже в Москве в качестве бизнес-консультанта. Там консультировала несколько компаний. Параллельно все эти два года у меня шла подготовка к новому проекту. И в декабре прошлого года я открыла «Апарт-отель» в Казани — на Пушкина.

«На отель меня вдохновила история империи «Хилтон»

— Почему выбрали отельное бизнес-направление, а не офтальмологическую область?

— Мне часто задают этот вопрос. Хотелось попробовать что-то новое, я вижу в этом развитие. Я очень люблю Казань. И мне хотелось создать для гостей города второй дом здесь. Даже слоганом я выбрала: «В Казани у вас есть дом».

Кроме того, на отельный бизнес меня вдохновила история империи „Хилтон“. Ее основатель Конрад Хилтон родился в многодетной семье и был младшим из восьми ребятишек. Один из экономических спадов семья пережила на том, что сдавала комнаты постояльцам за доллар. В этот момент у Конрада зародилась мысль, что на гостеприимстве можно зарабатывать. Во взрослом возрасте ему пришлось пройти через банкротство собственного банка, после чего Хилтон стал скупать отели. Но очередной экономический кризис снова сбросил его с седла, лишив всего. Конраду пришлось идти работать управляющим в свои же отели. Гостиницы в то время не считались высокодоходным бизнесом, поэтому Хилтону удалось постепенно выкупить свои отели обратно.

В чем состоял успех Хилтона? В том, что он сумел нащупать нишу — для среднего класса. В то время в США были либо пятизвездочные отели, либо ночлежки за доллар. Хилтон перенес чистоту, отношение к клиентам, сервис из пятизвездочных гостиниц в отели для среднего класса. Конечно, на стенах вместо картин великих художников висели репродукции, вместо китайского фарфора стояли вазы из керамики и лежали ковры подешевле. Но неизменным оставалось требование к персоналу — гостеприимство, идеальный сервис. На этом Хилтон смог построить империю. Эта философия меня вдохновила.

Параллельно все эти два года у меня шла подготовка к новому проекту. И в декабре прошлого года я открыла «Апарт-отель» на Пушкина



— Каковы были инвестиции? Средства были полностью ваши? Когда рассчитываете полностью окупить затраты?

— Средства были полностью мои, но сумму назвать не могу. Я ждала, когда построится здание, потом с большой любовью делала ремонт. Могу сказать, что если бизнес будет развиваться нормально, то срок окупаемости составит приблизительно 8—9 лет.

— Были ли у вас опасения, когда начинали проект? Высоки ли риски входа в гостиничную сферу?

— Совершенно не было никаких опасений, верила, что проект будет успешным. Внутренний туризм в России и в Татарстане растет, у правительства есть стратегия развития туристического бизнеса.

Риски есть, но, думаю, с нашим опытом их удастся избежать. Плюс у нас нет финансовых рисков, потому что помещения принадлежат мне.

— Вы, как собственник, принимаете непосредственное участие в управлении? Или основные функции возложены на управляющего?

— У меня есть управляющий с огромным опытом в бизнесе. При этом я, конечно, тоже участвую в бизнесе, занимаюсь стратегией.

«Сезонность, безусловно, есть. Но я планирую работать без спадов»

— Какой у вас номерной фонд? Какова средняя стоимость номера? Кто ваши гости?

— Это формат мини-отеля, здесь всего 22 номера. Нам повезло с террасой, она занимает около 200 квадратных метров. Сейчас ждем весны, чтобы гостям можно было с нее любоваться видами Казани.

Средняя стоимость номера составляет 3 тысячи рублей. Большинство гостей — семьи с детьми. К нам приезжают люди из соседних регионов, Санкт-Петербурга, Москвы, Урала и Сибири. Часто бывает, что человек приезжал в командировку, а в выходные возвращается к нам уже с семьей.

Средняя стоимость номера составляет 3 тысячи рублей. Большинство гостей — семьи с детьми. К нам приезжают люди из соседних регионов, Санкт-Петербурга, Москвы, Урала и Сибири



— Как продвигаетесь?

— После двух месяцев работы сложно говорить о статистике, она только формируется. Но проект стартовал успешно. 28 декабря мы получили лицензию, и решили попробовать разместиться на «Букинге», посмотреть какой будет интерес. В результате практически вся команда жила в отеле январские праздники. Мы попали в хит-продаж, даже не ожидали такого активного бронирования. Особенно приятно, что все гости пообещали вернуться летом. Сейчас очень много клиентов приезжает по рекомендации.

— Отельная сфера — сезонный бизнес. Как планируете нивелировать издержки?

— Сезонность, безусловно, есть. Сейчас, например, идет активное бронирование на май, летний период. Но вообще я планирую, что мы будем работать без спадов. Трудно заселить 1 200 номеров, но 22 номера заселить несложно. Надо просто работать так, чтобы тебя рекомендовали. В Казани все время проходят какие-то мероприятия, поэтому туристическая активность у города высокая.

«В России начинает развиваться новое направление — апарт-отели»

— Насколько высока в Казани конкуренция в гостиничной сфере?

— Достаточно высока. Казань — насыщенный город с точки зрения гостеприимства. Но что приятно, здесь нет жесткой конкуренции. Есть Ассоциация рестораторов и отельеров, где мы активно общаемся, делимся опытом. Все-таки сфера гостеприимства подразумевает определенную модель поведения, поэтому нет противостояния.

В России начинает развиваться новое направление — апарт-отели. Если семейные гости раньше снимали квартиры, то сейчас в основном выбирают такие форматы, поскольку вместе с жильем получают еще и сервис



— Специализация гостиницы помогает быстрее укрепиться на рынке. Какие сейчас вы выделите мировые тенденции — на чем чаще акцентируют внимание инвесторы, может быть на конгресс-сфере, апарт-отелях или еще каких-то типах гостиниц?

— Сейчас в России начинает развиваться новое направление — апарт-отели. Это помещения, включающие в себя кухню. Они могут служить и для постоянного проживания (например, для студентов), и как гостиничный номер. Это как бы маленькая квартира, но в то же время она существует в формате отеля. Если семейные гости раньше снимали квартиры, то сейчас в основном выбирают такие форматы, поскольку вместе с жильем получают еще и сервис. Плюс такой формат более безопасен, потому что в апарт-отелях есть ресепшен, который работает 24 часа.

— Если говорить о туристической отрасли в целом, как бы вы оценили ввод курортного сбора в России?

— Сложно давать оценку действиям правительства. Я никогда не трачу энергию на те вещи, которые не могу изменить. Лучше сосредоточусь на том, что могу.

«Склонность к ведению бизнеса не зависит от пола»

— Марина Владимировна, как бизнес-леди с большим опытом скажите, женщине все-таки тяжелее в бизнесе, чем мужчине? Или это миф?

— В том бизнесе, в котором я работала, 85% — женщины. Думаю, есть сферы, где лидируют мужчины, а есть, где больше преуспевают женщины. Возьмите, индустрию красоты, образование, здравоохранение, бутики одежды. Это женские направления. Я много занималась всевозможными типологиями. И поняла, что склонность к ведению бизнеса не зависит от пола. Конечно, бизнесу можно и научиться. Другой вопрос, что способностей просто может не быть.

Я часто встречаю владелец бизнеса, которые не хотят ходить на работу, видеть своих сотрудников. Но если не нравится, значит это не твой путь



В детстве у меня была красивая собачка, а у ее щенков — всегда очень красивые папы. За ее потомством ко мне очередь выстраивалась. Так у меня с детства были заработанные карманные деньги. Когда я поступила в вуз и подработка отошла на второй план, продажей щенков пыталась заниматься сестра. Но часто вместо денег за щенка она получала стакан семечек. И сейчас моя сестра работает в образовании, а я веду бизнес.

— Что можете посоветовать современным женщинам, которые хотят достигнуть успехов в карьере?

— Для бизнеса важна созидательная энергия, которая построена на безусловной любви, когда ты безусловно любишь свое дело, не от того, что оно приносит тебе деньги, а потому что нравится, любишь людей, с которыми работаешь. Это все построено на вибрациях любви. Считается, что бизнесмены должны быть жесткими, волевыми. На самом деле, что ты построишь без созидательной энергии?

Я часто встречаю владельцев бизнеса, которые не хотят ходить на работу, видеть своих сотрудников. Но если не нравится, значит это не твой путь.

— Как вам удается совмещать работу и семейную жизнь? Как отдыхаете, чем занимаетесь?

— У меня в принципе не возникает дилеммы. Я человек структурированный и уделяю работе только определенное время. Если я с семьей или с друзьями, я только с ними. Если в путешествии — отдаюсь путешествию, исследованию новых мест. Когда возвращаюсь на работу — я на работе. Это и есть гармония.

Алина Губайдуллина, фото Рината Назметдинова, предоставлены "Апарт-отелем"