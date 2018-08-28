«Удачное совпадение»: как Миннахметовы ушли с фармрынка благодаря краснодарцам

Де-юре «Казанские аптеки» прекратят существование 1 октября, а де-факто часть из них продолжит работать под старым брендом, остальные — уйдут в «Аптечный склад»

Фото: Василя Ширшова

В обстановке строгой секретности сменила собственника одна из крупнейших казанских аптечных сетей. До последних дней собственники бренда «Казанские аптеки» не комментировали его продажу. Однако сейчас стало известно, что бренд уже перешел к новому владельцу, а с 1 октября большинство из работавших под ним аптек сменит вывеску на другую — «Аптечный склад». О том, кому отошел бизнес семьи Миннахметовых, почему торговля лекарствами становится малодоходным делом и каких изменений ждать на республиканском фармрынке в ближайшем будущем, в материале «Реального времени».

Очки доходнее лекарств

На официальном сайте ООО «Казанские аптеки» вместо внушительного списка, еще недавно включавшего три с половиной десятка адресов аптек, разбросанных по всему городу, сейчас вывешена скромная табличка всего с семью адресами.

— Мы закрываемся, — сообщила по телефону корреспонденту «Реального времени» сотрудница аптеки на Большой Красной, 53, — по этому адресу с сентября аптеки уже не будет. А остальные аптеки — на Декабристов, Зорге, Салимжанова — продолжат работу, но уже в составе другой, иногородней сети. Говорят, что те сотрудники «Казанских аптек», которые захотят работать в новых аптеках, смогут в них перейти.

— Не совсем корректная информация, — уточнил гендиректор ООО «Казанские аптеки» Владимир Рубцов. — Правильно будет так: сеть «Казанские аптеки» с 1 октября полностью прекратит свою деятельность, но бренд останется, и часть аптек продолжит под ним работать. Большинство же из них перейдет под бренд «Аптечный склад». Какие аптеки останутся под старым брендом, а какие перейдут под новый, до сих пор неизвестно. Это решают наши партнеры из аптечной сети «Апрель». Это краснодарская сеть, которая в Казань зашла недавно, открыв буквально четыре или пять аптек. Они хотели охватить Татарстан, изъявили желание расширяться, а мы как раз хотели уйти с этого рынка, так что все удачно совпало.

Рубцов пояснил причины продажи действиями учредителей бизнеса, который традиционно считается суперприбыльным и успешно существовал и расширялся 17 лет:

— Три года назад мы решили начать новый проект — по продаже оптики. И на базе «Казанских аптек» открыли 22 оптики. Два года работали под брендом «Оптика нашего города», а в конце 2017-го приобрели компанию «Корд-оптика», это еще 40 оптик. Эти две компании мы объединили. Мы поняли, что оптический рынок гораздо интереснее с точки зрения маржинальности, да и доходность фармацевтического бизнеса в течение последних трех лет продолжала падать, а конкуренция становилась все жестче. Поэтому было принято решение при первой возможности продавать фармбизнес и уходить в торговлю оптикой.

Открытые интернет-источники источники подтверждают сказанное Рубцовым: по данным rusprofile.ru, выручка ООО «Казанские аптеки» начала снижаться еще 6 лет назад и с 2012 по 2016 год упала почти на 100 млн рублей — с 505 до 418 млн. А стоимость компании уже к 2015 году вообще обесценилась: с 265 миллионов до нуля.

В то же время rusprofile.ru свидетельствует, что выручка, прибыль и стоимость ООО «Корд» стабильно росла, начиная с 2011 года, а стоимость компании в 2016 году составила 50 млн рублей.

Выручка, прибыль и стоимость ООО «Корд» стабильно росла, начиная с 2011 года, а стоимость компании в 2016 году составила 50 млн рублей. Фото koltso-kazan.ru



Придет «Апрель» — хуже не станет, верь…

В краснодарской группе компаний «Апрель» не стали комментировать факт своего прихода на татарстанский фармрынок. Но на сайте rusprofile.ru обнаружилась информация о том, что в Краснодаре 8 августа 2018 года было зарегистрировано ООО «Аптечный склад «Казань». Его директором является руководитель еще 38 компаний Вадим Анисимов — тот самый, который руководит и группой компаний «Апрель». Уставный капитал у фирмы «Аптечный склад «Казань» минимальный — 10 тыс. рублей.

А с помощью Владимира Рубцова корреспонденту «Реального времени» удалось разобраться в логике действий компании, позарившейся на, казалось бы, не самый перспективный на сегодняшний день бизнес. Оказалось, наличие перспектив напрямую связано с масштабами сети. А в Казань приходит сеть, в сотни раз превышающая по масштабам «Казанские аптеки».

— На фармрынке в течение уже нескольких лет идет процесс глобализации, — считает Рубцов. — Его завоевывают крупные сети, включающие в себя от 500, от 1 000 аптек и больше. У них есть свои преимущества — более широкий ассортимент, возможность продажи лекарственных средств под собственными торговыми марками. Кроме того, крупные сети, помимо дохода от наценки на лекарства, получают значительно больший дополнительный — маркетинговый доход, который им обеспечивают производители, чтобы те держали определенный ассортимент лекарств. Мелкие аптеки и сети проигрывают, так как они не имеют дополнительных доходов: фармпроизводителям интересны только крупные сети, обеспечивающие большие объемы продаж. А аренда помещений и прочие расходы на содержание аптек у всех одинаковы, поэтому мелким торговцам выживать труднее.

Владимир Рубцов выдал малоутешительный для мелких игроков фармрынка прогноз: по его мнению, им осталось существовать от силы два-три года. А затем российский рынок разделят между собой максимум пять десятков крупных аптечных сетей:

— Это не только «Апрель», у которого сейчас уже около тысячи аптек, но и «Ригла» с двумя тысячами аптек. Активно скупают сейчас мелкие сети также санкт-петербургская компания «Озерки», самарская «Вита», федеральная сеть «Имплозия», ижевская «Фарма-Импекс» — у них тоже есть перспективы. В итоге же на рынке скоро останутся аптеки только определенных сетей — те, что по-настоящему рентабельны.

— А не грозит ли это ростом цен на лекарства? — обеспокоилась корреспондент «Реального времени».

— Не думаю. Аптеки устанавливают небольшие наценки — поднимать их, с учетом конкуренции, невыгодно. Но на рынке превалируют зарубежные препараты, поэтому лекарства дорожают во всех аптеках — вместе с долларом и евро.

«Казанские аптеки» — третья по счету крупная местная фармсеть, которая уходит с татарстанского рынка. Фото tandem-west.ru



Экономика по Смиту: пять аптек в одном доме

«Казанские аптеки» — третья по счету крупная местная фармсеть, которая уходит с татарстанского рынка. Первым стал «Фарм-Сервис», просуществовавший 19 лет — с 1994 по 2013 год. Второй сдала позиции татарстанская сеть «36,6», которую собственник на 15-м году существования продал уфимской аптечной сети «Фармленд». А сейчас буквально на глазах съеживается некогда успешная местная сеть аптек «Сакура».

Дать оценку процессам, происходящем в фармбизнесе Татарстана и спрогнозировать их последствия корреспондент «Реального времени» попросила заместителя министра торговли и промышленности РТ Алексея Савельчева и замминистра здравоохранения Фариду Яркаеву.

— Я считаю, что конкуренция должна быть максимальной, ограничивать ее не нужно, и в этом смысле чем больше на рынке аптек и аптечных сетей, тем лучше, — заявил Алексей Савельчев.

— У нас в стране как-то немодно, не принято говорить об избыточной конкуренции, а между тем это очень серьезный фактор, — не согласилась с этой позицией Яркаева. — Ненормально это, когда в одном доме, условно говоря, работает пять аптек!

— Адам Смит говорил о конкуренции, о невидимой руке рынка, у него не было такого понятия, как избыточная конкуренция, — не сдавался Савельчев. — И я считаю, что, если предприниматель считает целесообразным, — пусть хоть пять аптек, хоть десять открывает, это его личное дело. Конкуренция определит, нужна она на самом деле, не нужна. А разорившаяся аптека, я считаю, — это проблема только того человека, который ее открыл.

— А почему они разоряются? — попыталась вопросом подвести спорщиков к выработке единой позиции корреспондент «Реального времени».

— Почему разоряются? Конкуренция! — не стал вдаваться в подробности Савельчев.

— Я объясню, — воспользовалась возможностью взять разговор в свои руки Яркаева. — Аптеки — это тот вид бизнеса, который существует, с точки зрения законов маркетинга, в условиях неэластичного спроса. Есть только картошку человек, условно говоря, может сколько угодно. Но ни одно из лекарств, к примеру, аспирин он так потреблять не может. Спрос на товары, которые предлагают аптеки, объективно ограничен. Поэтому во многих европейских странах строго регламентируется, сколько аптек может работать, например, в одном квартале, на сколько жителей, и расстояние там регламентируется между ними. Поэтому в одном доме пять аптек там быть не может!

— А конкуренция в таких условиях, как сейчас у нас, не развивается, потому что цена на лекарства регулируется. Не может предприниматель до бесконечности снижать цены на лекарства! Маржинальность [доходность] падает, и аптеки разоряются, — подытожила она.

Рецепт как негативный фактор

…По мнению Фариды Яркаевой, именно поэтому и отодвигается введение маркировки лекарств, как способа защиты от подделки. Оно может резко усилить негативные процессы: вызванный маркировкой рост цен на лекарства приведет к падению спроса на них, а значит, негативно скажется на доходах аптек и приведет к уходу слабых игроков с рынка.

А вот в том, что с 1 августа почти все препараты, за исключением безобидных до бесполезности, аптеки обязаны продавать строго по рецепту, большой беды замминистра здравоохранения не видит. Она полагает, что пациенты пойдут в поликлиники за рецептами — а куда они денутся? И что этот поток жаждущих получить рецепт не скажется на общей ситуации и не спровоцирует лишние очереди к кабинетам врачей:

— Рецепт выписывается один раз, а пользоваться им можно долго — носить его с собой и предъявлять в аптеке при надобности.

— Чем жестче правила рецептурного отпуска, тем сложнее аптекам развиваться, — убежден гендиректор ООО «Казанские аптеки» Владимир Рубцов. — Сейчас введена строгая ответственность за безрецептурный отпуск лекарств, за некоторые — вплоть до уголовной. Здравомыслящие фармацевты рисковать не станут, поэтому в поликлиниках вырастут очереди. А кто-то ни к врачу, ни в аптеку не пойдет.





В том, что с 1 августа почти все препараты, за исключением безобидных до бесполезности, аптеки обязаны продавать строго по рецепту, большой беды замминистра здравоохранения не видит



На «складе» лекарства дешевле

На вопрос о том, как изменится ценовая политика «Казанских аптек» после превращения их в «Аптечный склад», ни фармацевты на местах, ни Владимир Рубцов не смогли сказать ничего определенного. Но сравнить цены на лекарственные препараты в местной, еще действующей сети и в новой, краснодарской, помог интернет.

Корреспондент «Реального времени» навскидку запросила данные о действовавших в аптеках обеих сетей 27 августа ценах на ряд пользующихся спросом рецептурных препаратов. Маленькая туба геля «Найз» на «Аптечном складе» стоила 155 рублей, а в «Казанских аптеках» — от 193 рублей. Глазные капли «Офтальмоферон» — соответственно 265 и 289 рублей, детский «Ингавирин» — 394 и 470 рублей, «Алмагель» — 160 и 222 рубля. И так далее — даже обещанная «Казанскими аптеками» при условии бронирования по интернету 10-процентная скидка не делала покупку лекарственных препаратов в этой сети более выгодной, чем в краснодарской.