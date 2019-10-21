Пять лет газа для «Татспиртпрома», новогодняя подсветка «Татэнерго» и усилители для парков

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Максим Платонов

1. Газ на пять лет для «Татспиртпрома»

На неделе крупнейший производитель алкогольной продукции в регионе — «Татспиртпром» — объявил о крупной закупке природного газа. В рамках тендера предприятие собирается обеспечить себя газом на длительный период в пять лет — с 2020 по 2024 год. Стоимость закупки, которую осуществят у единственного поставщика, составит 2 миллиарда рублей. Поставщик — АО «Газпром межрегионгаз Казань».

Всего, судя по документации, планируется закупить 59,3 тысячи кубометров газа. Поставки будут осуществляться в Чистополь, Бугульму, Мамадыш, Нижнекамск, Набережные Челны, Апастово, Свияжск, Казань и Высокогорский район. Большая часть газа будет поставлена на Усадский и Мамадышский спиртзаводы.



2. Реконструкция путепровода около Нурлата

Главное региональное дорожное ведомство — «Главтатдортранс» — собирается заплатить 81 млн рублей за реконструкцию путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Нурлат — Новое Иглайкино. Информация о соответствующем тендере появилась 14 октября, заявки принимаются до 22-го числа, тогда же состоится и аукцион. Оплатят работы из бюджета Татарстана.

Реконструкция должна быть завершена до 20 июля 2020 года. Протяженность участка работ с путепроводом составит 224 метра, всего на нем две полосы движения, длина путепровода составляет 48 метров. Подрядчик должен будет установить средства организации дорожного движения, отремонтировать опоры, смонтировать главные балки пролетного строения, устроить подходы и сопряжение путепровода с насыпью.



Казанский вертолетный завод планирует заплатить 16,9 млн рублей за выполнение работ по проведению аудита малярного производства и окрасочного оборудования. Фото Максима Платонова

3. Проследить за окраской на вертолетном заводе

Казанский вертолетный завод планирует заплатить 16,9 млн рублей за выполнение работ по проведению аудита малярного производства и окрасочного оборудования, а также по проведению обучения производственного персонала и осуществлению контроля за выполнением персоналом заказчика работ по подготовке поверхности вертолетов «Ансат», «Ми-8/17», «Ми-38». О соответствующем конкурсе стало известно 14 октября, заявки принимаются с 15 по 24 октября, а итоги подведут 13 ноября.

Окрасочные работы проводятся в семи окрасочно-сушильных камерах: трех камерах для окраски вертолетов и четырех камерах для окраски крупногабаритных деталей, узлов и агрегатов. От подрядчика потребуется определить фактическую номенклатуру, типы и количество работоспособного окрасочного оборудования и инструмента в цехе, определить расход материалов, провести хронометраж и регистрацию времени, затрачиваемого персоналом на выполнение подготовительных и окрасочных операций. Кроме того, нужно будет оценить техническое состояние окрасочного оборудования, обучить производственный персонал в количестве 28 человек по программе теоретической и практической подготовки.



4. Ремонт насосной станции «Волга» за 14 миллионов

Акционерное общество «Татэнерго» готово заплатить 14,5 млн рублей за капитальный и текущий ремонт зданий береговой насосной станции «Волга» для нужд Казанской ТЭЦ-1. О конкурсе для субъектов малого и среднего предпринимательства стало известно 14 октября, заявки принимаются до 21 октября, а итоги подведут через месяц после этого — 20 ноября.

Работы пройдут по адресу насосной станции — она расположена на улице Прогонной в поселке Кукушкино. Работы должны быть выполнены с 1 июня по 30 сентября 2020 года. В рамках тендера от подрядчика потребуется провести капитальный ремонт гидроизоляции стен и покрытия сооружения насосной станции, отремонтировать помещения и конструкцию сооружения, здание коллекторной насосной, а также усилить стеновые конструкции. Напомним, в 2017 году было объявлено, что Татарстан станет первым регионом в акватории Волги, где масштабно займутся обновлением очистных сооружений.



Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» собирается купить грузовой автомобиль с краном-манипулятором за 9,8 млн рублей. Фото Максима Платонова

5. Грузовик с манипулятором для БДД за 10 миллионов

А вот государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» собирается купить грузовой автомобиль с краном-манипулятором за 9,8 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок 16 октября, заявки будут принимать до 28 октября, а аукцион состоится 30-го числа. Оплатят грузовик из внебюджетных средств получателей средств региона.

Автомобиль должен быть 2019 года выпуска, с кондиционером и автономным отопителем кабины, с боковой платформой, грузоподъемностью не меньше 11,3 тонны. Мощность двигателя должна быть не меньше 375 л.с. У грузовика должна быть крано-манипуляторная установка с грузоподъемностью на максимальном вылете не менее 440 кг.



6. 9 миллионов за теннисное мероприятие для «Казань Арены»

Тем временем АО «Казань Арена» планирует заплатить 9,1 млн за организацию спортивной части теннисного турнира «Кубок мира и добра». О закупке стало известно 14 октября, она будет осуществлена у единственного поставщика — им стала московская автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития спорта», учрежденная Амиром Шамильевичем Тарпищевым.

Подробностей закупки в документации обнаружить не удалось. Известно лишь, что сам договор был заключен еще 10 октября. Из открытых источников известно, что мероприятие с участием российских и зарубежных теннисистов прошло в Казани 17 октября.



«Казань Арена» планирует заплатить 9,1 млн за организацию спортивной части теннисного турнира «Кубок мира и добра». Фото pixabay.com

7. Переход к причалу в Елабуге за 8 миллионов

Департамент строительства при исполкоме Елабужского района выделит 7,7 млн рублей на благоустройство территории в части строительства пешеходного перехода от пассажирского причала до существующих линий берегоукрепления первой очереди. Информация об аукционе появилась 15 октября, заявки принимаются до 23 октября, тогда же состоится и аукцион.

От подрядчика потребуется в том числе изготовить сваи из стальных труб, лестницу, каркас тротуара и ограждения, забетонировать сваи, поставить стальные трубы и шары диаметром в 40 миллиметров, смонтировать каркас с ограждением. Работы должны быть завершены до 31 июля 2020 года.



8. Инсталляция на здании «Татэнерго» за 6 миллионов

АО «Татэнерго» начинает готовиться к празднованию Нового года. Предприятие украсит здание своего управления на улице Салимжанова в Казани за 5,8 млн рублей. Информация о конкурсе появилась 17 октября, успеть подать заявку нужно до 24 октября, а итоги закупки подведут 12 ноября.

Здание должно быть украшено до 10 декабря. Из пояснительной записки следует, что в рамках комплексного новогоднего оформления города предполагается праздничная инсталляция на здании головного офиса «Татэнерго». Эскиз оформления должен быть выполнен в стилистике национальных татарских орнаментов, согласуясь с фирменной символикой праздничного оформления 100-летия ТАССР. Планируется использовать современную светодиодную технику с низким энергопотреблением — мощность всего фасада составит около 15 кВт. В основном украшение будет состоять из декоративных световых фризов. В целом украшение города перед Новым годом обойдется почти в 100 миллионов рублей.



АО «Татэнерго» начинает готовиться к празднованию Нового года. Фото skyscrapercity.com

9. Капитальный ремонт здания КНИТУ на Карла Маркса

КНИТУ выделит 3,6 млн рублей на капитальный ремонт административного здания на Карла Маркса, 72. Электронный аукцион был объявлен 14 октября, заявки будут принимать до 22 октября, а сам аукцион состоится 24-го числа. Финансирование заказа будет осуществляться за счет субсидий на иные цели по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

Подрядчик должен будет разобрать полы, плинтусы, потолки и перегородки, установить дверные блоки, осуществить шпаклевку и облицовку стен, устроить кровлю, провести электромонтажные работы. Сроком выполнения капремонта указано 20 декабря 2019 года.



10. Качественный звук для Дирекции парков и скверов

Дирекция парков и скверов Казани купит звукового оборудования на 2,8 млн рублей. Об аукционе было объявлено 18 октября, заявки принимаются до 28 октября, а аукцион состоится 30-го числа. Оплатят закупку из бюджета города.

Всего дирекции понадобятся 11 видов оборудования. Дороже всего — 155,5 тысячи рублей за штуку — будут стоить шесть усилителей мощностью не менее 2 по 3000 Вт. В 151 тысячу рублей обойдется цифровой двухканальный беспроводной приемник. 118 тысяч будет стоить каждая из четырех вокальных радиосистем с ручным передатчиком. Помимо этого, понадобятся активные направленные приемные антенны, кабели, студийный монитор, динамический капсюль, микрофонные стойки и радиосистемы с гарнитурой.

