Новогоднее оформление Казани, ледовый комбайн для «Ракеты» и «Татспиртпром» на фестивале Red Bull

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Роман Хасаев

1. Индустриальный парк в Богатых Сабах до конца года

Крупнейший строительный заказчик Татарстана — «Главинвестстрой» — готов заплатить 308,6 млн рублей за строительство первой очереди индустриального парка «Саба». Об этом было объявлено 26 августа. Желающие заняться строительством могут подать заявки до 3 сентября, тогда же состоится и аукцион. Финансирование осуществят из федерального и регионального бюджетов.

Первый этап строительства должен быть завершен в очень сжатые сроки — уже до 31 декабря 2019 года. Участок, где расположится индустриальный парк, расположен южнее поселка Богатые Сабы. Площадь участка строительства составит 51 тыс. кв. м., в том числе границы территорий очистных сооружений — 8 тыс. кв. м. Помимо непосредственно парка, должны быть построены инженерные коммуникации, а также дорога длиной примерно в 2 километра с примыканием к региональной дороге Богатые Сабы — Сатышево.



2. Новогоднее оформление Казани

Комитет внешнего благоустройства Казани потратит на новогоднее оформление города 98,7 млн рублей. О закупке объявили 27 августа, заявки принимаются до 5 сентября, рассмотрят их 6 и 9 сентября. Оплатят работы из бюджета Казани. Напомним, 2 года назад на украшение города потратили 29 миллионов, из которых 21 миллион пошел на ледовый городок, а сам тендер был объявлен только в ноябре. Год назад о закупке также было объявлено в ноябре, сумма тогда была больше, чем сейчас, — 107 миллионов, но туда входил и ледовый городок за 27 млн рублей. То есть, непосредственно на оформление потратили 80 млн рублей, а цифра этого года — на четверть больше.

Объекты могут быть смонтированы в самый последний момент — согласно договору, это должно произойти до 31 декабря 2019 года. Демонтаж должен быть произведен с 14 по 31 января 2020 года. За сумму почти в 100 млн рублей город получит восемь видов объектов: одну световую композицию «Корона» на площади Свободы, восемь арт-объектов «Лилии», четыре комплекта новогодних композиций «Корона», металлический каркас общей длиной 350 метров для оформления забора на улице Салимжанова (в парке Тысячелетия), 90 консолей на опорах освещения Ленинской дамбы, светящиеся композиции «2020» в Кремле и Старо-Татарской слободе, 111 металлических каркасов для оформления стволов на улице Кремлевской, 288 метров планок. Всего украшения появятся на 22 объектах. Помимо перечисленных, это площади 1 Мая и у театра Камала, набережная в Старо-Татарской слободе, мосты через Булак, улица Пушкина, надземный переход около поселка Первомайский, буква «М» на Оренбургском тракте, кольцо на Парина и проспект Универсиады, улица Каюма Насыри и общественные пространства — Горкинско-Ометьевский лес, парки им. Горького и Урицкого, «Черное озеро», «Калейдоскоп», парк на улице Мира, сквер Аксенова.



Казанский медицинский колледж собирается потратить на капремонт своих помещений 29,8 млн рублей. Фото youstudynew.com

3. Ремонт медколледжа за 30 миллионов

Казанский медицинский колледж собирается потратить на капремонт своих помещений 29,8 млн рублей. Об электронном аукционе стало известно 26 августа, заявки будут приниматься до 3 сентября, тогда же состоится и аукцион. Ремонтные работы оплатят из бюджета региона.

Как следует из документации, в отдельных помещениях здания на Мавлютова, 34 и общежития на Латышских Стрелков, 23 будет производиться замена или ремонт покрытия пола, замена заполнений оконных и дверных проемов, ремонт отделочных покрытий стен и потолков. Также потребуется замена кровли столовой медколледжа и устройство новых перегородок в архиве медицинского колледжа. Работы должны быть выполнены в течение 60 дней с момента заключения контракта.



4. Системы безопасности для аэропорта за 13 миллионов

Аэропорт Казани продолжает заниматься обновлением инфраструктуры. Неделю назад МАК собрался заменить тысячу светильников на энергоэффективные, а 27 августа объявил, что потратит 13,1 млн рублей на систему биометрической идентификации с установкой полноростового роторного турникета и систему аудио- и видеофиксации зон досмотра. Заявки будут приниматься до 6 сентября, итоги подведут 9-го.

На систему биометрической идентификации потратят 13,1 млн рублей. В ее состав войдет комплект оборудования для бюро пропусков, системы биометрического контроля прохода на перрон и КПП №1 и №2 (включая алкотестер и анализатор наркотических средств и психотропных веществ). На систему аудио- и видеофиксации выделят 9,7 млн рублей — в состав войдет монтаж камер видеонаблюдения и микрофонов в зонах досмотра. Работы должны быть проведены в течение 90 календарных дней.



Ледовый комбайн должен быть 2019 года выпуска, с бензиновым двигателем объемом не меньше 4,3 литра и мощностью не менее 170 л.с. при 2 тысячах оборотов в минуту. Фото do.permedu.ru

5. Ледовый комбайн для стадиона «Ракета»

Тем временем спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета» собирается купить ледовый комбайн за 12 млн рублей. О закупке объявили 23 августа, с этой же даты принимаются заявки на участие в аукционе, подать их можно до 5 сентября. Сам аукцион состоится 9 сентября.

Ледовый комбайн должен быть 2019 года выпуска, с бензиновым двигателем объемом не меньше 4,3 литра и мощностью не менее 170 л. с. при 2 тысячах оборотов в минуту. Поставку должны осуществить до 31 мая 2020 года на улицу Стадионную, 1а. В комбайне должны быть снежный бункер и горизонтальный шнек, водяной бак для заливки льда объемом в 1145—1200 литров и дополнительный бак на 250—300 литров.



6. Мобильные автогородки для школ за 7 миллионов

А вот ГБУ «Безопасность дорожного движения» планирует купить мобильные автогородки для базовых образовательных организаций. Об этом тендере информация появилась 27 августа, заявки будут принимать до 4 сентября, а аукцион состоится 6 сентября. Закупку оплатят из бюджета Татарстана, она будет осуществлена у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Всего понадобится 19 комплектов по 322 тыс. рублей, состоящих из четырех дорожных контроллеров к пульту управления, 12 светофоров, четырех оснований и стоек под светофор, четырех насадок под дорожный знак, одного пульта управления, специализированной аккумуляторной системы питания, зарядного устройства для аккумулятора, 16 дорожных знаков. Помимо этого, понадобится один комплект мобильного автогородка для проведения конкурса «Безопасное колесо» с учебным модулем для изучения ПДД «Робот-регулировщик». Его стоимость составит 790 тыс. рублей. Мобильные автогородки поставят в Казань, Набережные Челны, Альметьевск и Нурлат. Общая стоимость закупки составит 6,9 млн рублей.



АО «РЖДстрой» заплатит за поставку материалов для адаптации вокзального комплекса «Восстание» для использования маломобильными группами населения сумму в 5,5 млн рублей. Фото Романа Хасаева

7. Адаптировать «Казань-2» для маломобильных групп населения

АО «РЖДстрой» заплатит за поставку материалов для адаптации вокзального комплекса «Восстание» для использования маломобильными группами населения сумму в 5,5 млн рублей. Такая информация появилась 27 августа, заявки принимаются до 3 сентября, итоги подведут 5 сентября.

Поставка должна быть осуществлена в течение трех календарных дней. В основном в состав закупки войдут светонакопительные пиктограммы, большинство из них — стоимостью по 570 рублей. Больше всего — 93 штуки — понадобится пиктограмм, извещающих о доступности для колясок, еще 36 — «выход из помещения», 32 — «вход в помещение». Помимо этого, понадобится 124 комплекта тактильных наклеек на поручни по 270 рублей за штуку, 10,4 тысячи тактильных конусов со штифтом по 76 рублей за штуку и 9 340 направляющих тактильных полос по 484 рубля.



8. Поменять пожарные сигнализации в казанских школе и детском саду

Казанское муниципальное казенное учреждение «Департамент телекоммуникационных технологий» смонтирует автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией в образовательных учреждениях Казани. Об этом стало известно 28 августа, заявки на участие в аукционе можно подать до 6 сентября, тогда же состоится и аукцион. Закупку оплатят из бюджета города.

От подрядчика потребуется демонтировать существующие автоматические пожарные сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, поставить и смонтировать новые. Работы будут проведены всего по двум адресам — в гимназии №102 на улице Шамиля Усманова (это будет стоит 4,6 млн рублей) и во втором здании детского сада №252 на Горьковском шоссе (на него выделено 876 тысяч).



Волжско-Камский государственный заповедник благоустроит территорию дендрария для сбора туристических групп. Фото goru.travel

9. Место встречи туристов в дендрарии за 4 миллиона

Волжско-Камский государственный заповедник благоустроит территорию дендрария для сбора туристических групп. На эти цели федеральное государственное бюджетное учреждение выделит 4,1 млн рублей. Закупку объявили 23 августа, заявки принимались до 30 августа, тогда же они и оценивались. Источником финансирования указаны средства от приносящей доход деятельности.

Закупка касается первого этапа — вертикальной планировки, проездов и озеленения. Работы потребуется выполнить в течение 40 календарных дней со дня заключения контракта. Объект находится в поселке Садовый Зеленодольского района. От поставщика потребуется в том числе разработать и перевезти грунт, осуществить планировку площадки бульдозерами, уплотнить грунт катками, устроить основания из песка, уложить геотекстиль, посеять газоны, подготовить посадочные места для саженцев кустарников.



10. «Татспиртпром» на московском фестивале Red Bull

Крупнейший производитель алкоголя в регионе — «Татспиртпром» — собирается потратить 3,2 млн рублей на продвижение одного из своих водочных брендов в рамках мероприятия Red Bull Music Festival Moscow 2019. О закупке стало известно 28 августа, ее осуществили у единственного поставщика — московского ООО «М-Дивижн». Директором и учредителем компании является Вячеслав Костяхин.

Фестиваль прошел в Москве с 30 августа по 1 сентября 2019 года. От подрядчика требовалось разработать дизайн зон бренда, предоставить возможность использовать территорию от 10 до 100 кв. м, представить бренд в официальном меню фестиваля с коктейлями, разместить контент с упоминанием бренда заказчика как партнера фестиваля в Facebook и VK, представить бренд на площадках фестиваля. В списке площадок — отель «Рихтер», бассейн «Чайка», клуб «Мутабор», флотилия Coast 2 Coast.

