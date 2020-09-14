Усманов Рустем Ринатович

Общая информация

Родился 15 октября 1969 года в Республике Башкортостан.



Образование

Окончил Уфимский нефтяной институт, Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Кандидат технических наук.

Трудовая деятельность

1988-1989 гг. — Служил в армии в должности командира отделения геофизических средств обнаружения ядерных взрывов.

1992-1994 гг. —Эксплуатационная служба Кармаскалинского ЛПУМГ ООО «Баштрансгаз».

1994-1996 гг. — Главный инженер Кармаскалинского ЛПУМГ ООО «Баштрансгаз»

1996-2006 гг. — Начальник производственного отдела эксплуатации магистральных газопроводов и газораспределительных станций ООО «Баштрансгаз».

2006-2007 гг. — Главный технолог по эксплуатации, ремонту, диагностике магистральных газопроводов и газораспределительных станций ООО «Баштрансгаз».

2007-2008 гг. — Заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Уфа».

2008-2019 гг. — Заместитель генерального директора — главный инженер ООО «Газпром трансгаз Уфа».

С 1 июля 2019 года г. — Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань».



Награды

Удостоен Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, четырёх премий ПАО «Газпром» в области науки и техники,двух премий им. академика И. М. Губкина.

Дата последнего обновления: