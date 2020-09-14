Список персон

Усманов Рустем Ринатович

Промышленность, Энергетика
Усманов Рустем Ринатович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 15 октября 1969 года в Республике Башкортостан.

Образование

Окончил Уфимский нефтяной институт, Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Кандидат технических наук.

Трудовая деятельность

1988-1989 гг. — Служил в армии в должности командира отделения геофизических средств обнаружения ядерных взрывов.
1992-1994 гг. —Эксплуатационная служба Кармаскалинского ЛПУМГ ООО «Баштрансгаз».
1994-1996 гг. — Главный инженер Кармаскалинского ЛПУМГ ООО «Баштрансгаз»
1996-2006 гг. — Начальник производственного отдела эксплуатации магистральных газопроводов и газораспределительных станций ООО «Баштрансгаз».
2006-2007 гг. — Главный технолог по эксплуатации, ремонту, диагностике магистральных газопроводов и газораспределительных станций ООО «Баштрансгаз».
2007-2008 гг. — Заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Уфа».
2008-2019 гг. — Заместитель генерального директора — главный инженер ООО «Газпром трансгаз Уфа».
С 1 июля 2019 года г. — Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань».

Награды

Удостоен Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, четырёх премий ПАО «Газпром» в области науки и техники,двух премий им. академика И. М. Губкина.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, ул. Аделя Кутуя, д. 41
  • Телефон: (843) 288-22-30
  • Email: info@tattg.gazprom.ru
  • Сайт: https://kazan-tr.gazprom.ru/

Дата последнего обновления: 14.09.2020


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