Усманов Рустем Ринатович
Общая информация
Родился 15 октября 1969 года в Республике Башкортостан.
Образование
Окончил Уфимский нефтяной институт, Всероссийский заочный финансово-экономический институт.
Кандидат технических наук.
Трудовая деятельность
1988-1989 гг. — Служил в армии в должности командира отделения геофизических средств обнаружения ядерных взрывов.
1992-1994 гг. —Эксплуатационная служба Кармаскалинского ЛПУМГ ООО «Баштрансгаз».
1994-1996 гг. — Главный инженер Кармаскалинского ЛПУМГ ООО «Баштрансгаз»
1996-2006 гг. — Начальник производственного отдела эксплуатации магистральных газопроводов и газораспределительных станций ООО «Баштрансгаз».
2006-2007 гг. — Главный технолог по эксплуатации, ремонту, диагностике магистральных газопроводов и газораспределительных станций ООО «Баштрансгаз».
2007-2008 гг. — Заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Уфа».
2008-2019 гг. — Заместитель генерального директора — главный инженер ООО «Газпром трансгаз Уфа».
С 1 июля 2019 года г. — Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань».
Награды
Удостоен Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, четырёх премий ПАО «Газпром» в области науки и техники,двух премий им. академика И. М. Губкина.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, ул. Аделя Кутуя, д. 41
- Телефон: (843) 288-22-30
- Email: info@tattg.gazprom.ru
- Сайт: https://kazan-tr.gazprom.ru/
Дата последнего обновления: 14.09.2020